Été-O-Parc 2024 : Plus d'une centaine d'activités gratuites et un nouveau service de prêt d'équipement sportif et de plein air!





MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Tout au long de l'été, une belle programmation d'activités gratuites est proposée par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et ses partenaires. Ces activités comprendront un savoureux mélange de culture, de lecture, de sport et de loisir. De plus, une série de spectacles auront lieu dans une vingtaine de parcs et places publiques situés sur le territoire de l'arrondissement.

« Venez découvrir la programmation et profiter de toutes les activités disponibles pendant la saison estivale! Nos magnifiques parcs sont idéaux pour découvrir de nouveaux sports, passer du bon temps entre amis, assister à des spectacles en plein air ou encore vous adonner à une heure du conte avec votre enfant. Avec autant de possibilités, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer cet été! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

À titre d'exemples, la troupe de cirque Marguerite à bicyclette visitera l'arrondissement à plusieurs reprises avec son spectacle La crinoline aux chapeaux. Des ateliers de danse et de cuisine sont également prévus cet été, ainsi que des activités d'initiation au tam-tam, à la jonglerie et à la planche à roulettes. La programmation complète ainsi que l'horaire se trouvent sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

La brochure Été-O-Parc sera disponible dans les prochains jours, dans les installations sportives et culturelles de l'arrondissement de même qu'au Bureau Accès Montréal. De plus, retrouvez de grands panneaux de la programmation dans les parcs pour savoir ce qui se passe dans les quartiers cet été.

Camionnette de prêt d'équipement sportif et de plein air gratuit

En été comme en hiver, le service prévoit le prêt d'équipement gratuit en fonction du portrait du parc et de ses installations. Dès le 3 juillet prochain, la toute nouvelle camionnette Récré-o-mobile sillonnera neuf parcs, du mercredi au dimanche : Villeray, de Turin, Nicolas-Tillemont, Gary-Longhi, Champdoré, De Sienne, Sainte-Lucie, Howard et Saint-Roch.

L'Arrondissement mettra à la disposition des citoyennes et citoyens des vélos, draisiennes, trottinettes, planches à roulettes, matériel de badminton, ballons de soccer, de basketball et de football, ballons sauteurs, quilles finlandaises, jeu géant de serpents et échelles, et plus encore!

Pour plus de détails sur l'horaire de la camionnette, consultez le site montreal.ca/vsp.

Le projet est financé par Circonflexe, un programme propulsé par Sport et Loisir de l'île de Montréal, grâce à la contribution financière du ministère de l'Éducation.

