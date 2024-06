Le Musée national de la soie de Chine ouvre l'exposition "Lyon au XVIIIe siècle" à Hangzhou





HANGZHOU, Chine, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 7 juin 2024, M. Ji Xiaofen, directeur du Musée national de la soie de Chine, et Mme Léa Herlet, représentante des Musées Gadagne (Musée d'Histoire de Lyon), France, ainsi que d'autres invités, ont lancé conjointement une nouvelle exposition ? « Lyon au XVIIIe siècle : la prospérité de la capitale de la soie à l'ère des Lumières » ? du 7 juin au 6 septembre 2024, à Hangzhou, organisé conjointement par le Musée national de la soie de Chine et les Musées Gadagne (Musée d'Histoire de Lyon), en France.

L'exposition est divisée en deux sections : "Lyon au XVIIIe siècle" et "The Great Lyonnais Silk", présentant 36 ensembles/pièces de modèles architecturaux, tissus de soie, vêtements, portraits et céramiques. L'exposition illustre les pensées socio-économiques et les avancées de la mode en France. Il met également en avant les échanges culturels entre la Chine et l'Occident, mettant en vedette des éléments chinois dans la peinture et l'habillement occidentaux.

Grâce à cette exposition, le public chinois peut mieux comprendre l'amour que l'aristocratie hongroise des XVIe et XVIIe siècles portait à la soie, à la joaillerie et à un mode de vie décadent. Bien que la soie soit originaire de Chine, la beauté et l'artisanat exquis de la soie sont largement visibles le long de la route de la soie et sont donc appréciés et partagés par les cultures orientales et occidentales.

Les échanges culturels entre la Chine et la France ont une longue histoire. Dès la fin du XVIIe siècle, l'empereur Kangxi de la dynastie Qing et le roi Louis XIV de France ont commencé à échanger des livres et des cadeaux. Pendant les longues périodes de Kangxi et de Qianlong, les missionnaires français ont introduit la Chine en France par le biais de lettres et d'autres moyens, suscitant une "fièvre chinoise" dans la société française. La société française, des tribunaux au public, était fascinée par la culture chinoise, et l'influence de la culture chinoise en France était incomparable par rapport à celle des autres pays européens. C'est dans ce contexte que l'échange de la culture de la soie chinoise et française se développe depuis des siècles.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Musée national de la soie de Chine a également tenu la conférence de presse de la Semaine de la route de la soie 2024, qui sera lancée le 19 juin sur le thème : « Les routes de la soie : Relier les routes, Civilisations Blossom ». Cette année, le pays invité sera la France, ainsi que l'exposition sur la soie, le Musée national de la soie de Chine présentera également une exposition sur la culture de la soie et les costumes en France en octobre. Après la cérémonie d'ouverture, Mme Zhu Yao, vêtue comme une femme du XVIIIe siècle, a fait une visite guidée de l'exposition aux médias présents.

