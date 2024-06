Le Festival des Solutions Climatiques ouvre les marchés





TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - Galith Levy, directrice générale, Prix Solutions Climatiques, Jeff Hart, président du conseil d'administration, Prix Solutions Climatiques, et son équipe se sont joints à Sylvain Martel, directeur général, Services d'inscription, TSXV, Bourse de croissance TSX pour ouvrir les marchés et souligner le Festival des Solutions Climatiques.

Le Prix des solutions climatiques est une initiative novatrice qui vise à produire une accélération exponentielle de l'innovation dans le domaine des technologies climatiques et à faire rayonner les innovations. Ce concours sans précédent encourage les chercheurs, les entrepreneurs et les investisseurs à trouver des solutions technologiques novatrices aux grands défis environnementaux de notre planète en leur offrant des incitatifs et du financement pour commercialiser les solutions climatiques prometteuses. Le Festival vise aussi à mettre en place une plateforme de collaboration internationale et de réseautage entre différents pays pour faire progresser l'innovation et mettre en commun les pratiques exemplaires. Cette année, le Festival réunit plus de 1 000 participants issus de l'ensemble de l'écosystème et présentera plus de 50 conférenciers internationaux. Le Festival se conclura par la remise de prix totalisant près de 1 million de dollars en vue de catalyser l'action climatique significative. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le

https://prixsolutionsclimatiques.com/FSCQC24/

17 juin 2024 à 13:40

