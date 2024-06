Cognite Atlas AItm offre des agents industriels spécialisés, des employés virtuels sur mesure pour fournir des informations spécifiques à un domaine et automatiser les tâches industrielles complexes





Cognite, l'autorité reconnue mondialement pour les données et l'IA destinées à l'industrie, a annoncé aujourd'hui Cognite Atlas AItm, un ensemble d'utilitaires faisant office d'agent industriel qui étend la plateforme DataOps industrielle de Cognite, Cognite Data Fusion®. Cette offre stratégique est l'aboutissement des vastes capacités d'IA générative innovante et de DataOps industrielle de Cognite. Le générateur d'agents industriels low code de Cognite Atlas AI permettra aux organisations industrielles d'utiliser l'IA générative pour effectuer des opérations plus complexes avec davantage de précision, y compris l'automatisation des flux de travail et l'aide à la prise de décisions, offrant une efficacité accrue en mesure de générer des dizaines de millions de dollars d'impact commercial.

Cognite Atlas AI fournit des informations spécifiques à un domaine et automatise des tâches complexes pertinentes pour l'industrie. La solution réduit la charge cognitive sur les ingénieurs process, les travailleurs sur le terrain, les équipes de maintenance et d'autres consommateurs de données tout en optimisant et automatisant les processus métier qui augmentent l'efficacité, réduisent les coûts et améliorent la précision opérationnelle.

Propulsée par la combinaison unique de capacités de produits IA adaptés au secteur de Cognite, de ses connaissances spécialisées du domaine industriel et de son expertise dans la fourniture d'une IA générative industrielle, Cognite Atlas AI offre tout ce qui est nécessaire pour permettre aux organisations avec de nombreux actifs d'orchestrer des agents industriels par dessus leurs données privées, incluant :

Une bibliothèque d'agents industriels préconstruits, ainsi qu'un générateur d'agents low code

Un graphique sémantique des connaissances industrielles avec génération enrichie par le contexte (CAG)

Des capacités autoLLM adaptées aux cas d'utilisation industriels pour identifier les meilleurs grand modèle de langage, petit modèle de langage ou modèle de langage personnalisé pour n'importe quel agent industriel

Un déploiement aisé d'agents industriels dans Cognite Data Fusion®, Microsoft Copilot, des applications propriétaires ou d'autres applications de tiers

« Nous observons un basculement d'une catégorie unique de modèles à un portefeuille de modèles dans le cadre duquel les clients ont la possibilité de prendre des décisions par rapport aux meilleurs modèles pour leurs scénarios particuliers », a déclaré Darryl Willis, vice-président du secteur de l'énergie et des ressources chez Microsoft. « Cognite Atlas AI amène la génération enrichie par le contexte dans le service Microsoft Azure OpenAI et, ensemble, nous repoussons les limites de ce que les modèles linguistiques peuvent faire pour les organisations industrielles. »

« Nous sommes très heureux de pouvoir déjà travailler en collaboration avec des clients sur les capacités de pointe de Cognite Atlas AI », a déclaré Geir Engdahl, responsable produits et cofondateur de Cognite. « Notre objectif au cours des 90 prochains jours est de travailler avec tous les clients actuels de Cognite Data Fusion pour libérer une valeur sans précédent grâce à nos solutions d'IA innovantes. Lors de la conférence d'utilisateurs de Cognite, IMPACT, organisée à Houston au mois d'octobre prochain, nous sommes curieux de voir ces clients présenter leurs stratégies IA révolutionnaires et leur impact transformateur. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.cognite.com/en/product/atlas

À propos de Cognite

Cognite rend l'IA générative utilisable dans l'industrie. Des entreprises de premier plan dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication, ainsi que de l'électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel en vue de transformer leurs opérations utilisant de nombreux actifs afin de les rendre plus sûres, plus durables et plus rentables. Cognite offre une plateforme conviviale, sûre et évolutive qui permet à tous les décideurs, depuis le terrain jusqu'aux centres d'opérations à distance, de facilement accéder et comprendre les données industrielles complexes, collaborer en temps réel et construire un avenir meilleur. Retrouvez-nous à l'adresse www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X.

17 juin 2024 à 13:25

