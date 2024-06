L'investissement de CapitaLand met davantage l'accent sur la réduction des émissions de carbone de scope 3 dans le cadre de son parcours de décarbonisation





CLI continue d'intensifier ses efforts pour réduire les émissions de scope 1 et 2 grâce à des actions sur le terrain et à l'innovation

SINGAPOUR, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited (CLI) a intégré trois nouvelles catégories de scope 3 considérées comme importantes pour ses activités : biens achetés et opérations, activités liées au carburant et à l'énergie, transport et distribution en amont ? et a élargi la portée de la catégorie des biens d'équipement à la suite du dernier examen de son inventaire complet des émissions de scope 3, des zones sensibles d'émissions et des principaux leviers de décarbonisation sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, comme indiqué dans son 15e rapport mondial sur le développement durable. CLI a également renforcé ses rapports dans les catégories existantes, telles que la consommation des locataires, ce qui a permis d'améliorer les initiatives avec les locataires et les chaînes d'approvisionnement. L'élargissement du champ d'application réaffirme l'engagement de CLI à agir sur ses objectifs de développement durable et à réaliser des progrès ciblés en matière d'exécution, conformément à son plan directeur de développement durable pour 2030 (SMP).

M. Vinamra Srivastava, directeur du développement durable et des investissements durables de CLI, a déclaré : « Il est crucial de mettre davantage l'accent sur les émissions de scope 3, car elles représentent la majorité des émissions totales de gaz à effet de serre de CLI. Les émissions des locataires étant le principal contributeur au scope 3, nous sommes heureux d'avoir augmenté les baux écologiques avec les locataires en Chine et à Singapour à 57 % à la fin de décembre 2023, contre 43 % il y a un an, et nous continuerons à le faire à l'échelle mondiale. Nous intensifions notre collaboration avec les locataires et travaillons à renforcer notre gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à diverses initiatives telles que le projet pilote d'innovations de construction durable issu de notre CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) mondial et le déploiement d'une série d'initiatives de renforcement des capacités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour des fournisseurs critiques sélectionnés dans le cadre d'une vérification ESG par une tierce partie que nous avons commandée. En 2023, à la fin du programme, ces fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement ont obtenu un meilleur score ESG. L'attention constante que nous portons au développement durable par le biais d'actions sur le terrain et de rapports répond à notre vision d'être le gestionnaire d'actifs réels mondial privilégié qui crée un impact positif durable. »

Intensification des efforts pour réduire les émissions de scope 1 et 2

En plus d'élargir la divulgation de ses émissions de scope 3, le rapport souligne les progrès réalisés dans la réduction de l'intensité de ses émissions de scope 1 et 2 et la gestion des risques liés au climat dans le cadre de ses efforts visant à atteindre ses objectifs de carboneutralité. L'entreprise a étendu son déploiement d'énergies renouvelables en mettant en service sa première centrale solaire captive de 21 mégawatts à Tamil Nadu, en Inde, pour alimenter ses actifs dans cette région. L'utilisation accrue d'énergie verte dans 44 propriétés à Singapour, en Chine, en Inde, en Australie, en Belgique, en Allemagne, au Japon, en Indonésie et au Royaume-Uni, ainsi que dans dix parcs d'affaires en Inde, a également permis d'atténuer un total de 41 000 tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent des émissions annuelles de plus de 8 900 voitures à essence. CLI continuera à intensifier ses efforts en matière d'approvisionnement en énergies renouvelables, à faire progresser sa transition vers des sources d'énergie propres et à réduire l'empreinte carbone de ses actifs.

Grâce à des initiatives d'amélioration des actifs (AEI), CLI a réussi à réduire l'intensité énergétique de 13,4 % par rapport à 2019, malgré un portefeuille en pleine croissance. Avec 60 % des bâtiments de son portefeuille mondial atteignant des notations écologiques en 2023, CLI vise à atteindre une certification de 100 % d'ici 2030. En outre, 46 % des propriétés de CLI ont été certifiées LEED Gold et plus ou équivalent.

Au début de l'année, CLI a également publié son premier rapport sur la résilience climatique basé sur les recommandations du groupe de travail sur l'information financière relative au climat (TCFD). Le rapport intègre une analyse des scénarios climatiques de 480 propriétés réparties dans 20 pays et diverses classes d'actifs, soulignant la reconnaissance et la transparence de CLI concernant l'urgence de l'action climatique.

L'innovation comme levier clé dans le parcours de décarbonisation

En 2023, CLI s'est associée pour la première fois à des locataires pour tester les innovations de son CSXC dans leurs locaux. Le CSXC a vu davantage de projets pilotes axés sur la réduction de la consommation d'énergie et d'eau. Dix innovations présélectionnées du CSXC 2023 sont testées dans quatre pays, ce qui porte le total à 30 innovations dans sept pays depuis 2021. Des initiatives telles que le CSXC et le CapitaLand Innovation Fund (CIF) démontrent que les partenariats en matière d'innovation et de durabilité jouent un rôle clé dans le parcours de décarbonisation de CLI.

Leadership en matière de gestion de fonds et de finance durable

Alors que CLI s'oriente vers la gestion d'actifs réels à l'échelle mondiale, elle s'engage à intégrer des considérations ESG à chaque étape du cycle de vie de la gestion de ses fonds. Guidée par le SMP 2030, CLI développe des stratégies ESG personnalisées qui garantissent que les fonds respectent les normes les plus élevées en matière d'investissement responsable, du développement de produits de fonds à la levée de capitaux, en passant par les investissements, la gestion d'actifs et les sorties. CLI réalise une évaluation complète de l'impact sur l'environnement, la santé et la sécurité (EHS) pour chaque nouvel investissement afin de s'assurer que des dépenses en capital suffisantes sont allouées à l'actif identifié pour atteindre les résultats ESG souhaités.

CLI vise à être un leader de la finance durable, ce qui est possible grâce à de précieux partenariats stratégiques avec des partenaires financiers. En 2023, CLI et ses fiducies de placement immobilier (FPI) et fiducies commerciales cotées en bourse ont obtenu 4,5 milliards de dollars singapouriens en financement durable, ce qui porte le total à 16,1 milliards de dollars singapouriens depuis 2018. Les économies de taux d'intérêt réalisées grâce à ses prêts liés au développement durable ont été réinjectées dans des investissements pour la neutralité carbone.

Les efforts d'atténuation des émissions de carbone de CLI reconnus par les principaux indices mondiaux

Grâce à des initiatives stratégiques visant à réduire son empreinte carbone dans l'ensemble de ses activités, à la mise en oeuvre de solutions innovantes et à l'adoption de sources d'énergie renouvelables, CLI a considérablement atténué son impact environnemental tout en améliorant son efficacité opérationnelle. Ces mesures proactives, ainsi que les efforts déployés pour publier des rapports solides détaillant les actions et les résultats, ont permis à CapitaLand d'être reconnue dans de prestigieux indices mondiaux de durabilité tels que le Dow Jones Sustainability World Index pour la 12e année et d'obtenir une note de cinq étoiles de l'évaluation immobilière GRESB pendant huit ans. Cette inclusion souligne l'engagement de CLI en faveur de la gestion de l'environnement et renforce sa position de leader dans le secteur de la gestion durable des actifs réels.

À propos de CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

CapitaLand Investment Limited (CLI), dont le siège social est situé à Singapour et qui est cotée en bourse, est l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'actifs immobiliers, fortement implanté en Asie. Au 31 mars 2024, CLI disposait de 134 milliards de dollars singapouriens d'actifs sous gestion et de 100 milliards de dollars singapouriens de fonds sous gestion (FUM) détenus par l'intermédiaire de six sociétés d'investissement immobilier et sociétés commerciales cotées en bourse, et de plus de 30 véhicules privés dans la région Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Ses catégories d'actifs immobiliers diversifiés couvrent le commerce de détail, les bureaux, l'hébergement, les parcs d'affaires, l'industrie, la logistique, l'entreposage libre-service et les centres de données.

CLI a pour objectif d'augmenter ses actifs sous gestion et ses revenus liés aux frais grâce à la gestion de fonds, à la gestion de l'hébergement et à la gestion commerciale, et de maintenir une gestion efficace du capital. En tant que branche de gestion des investissements du groupe CapitaLand, CLI a accès aux capacités de développement et aux opportunités d'investissement de la branche de développement de CapitaLand.

En tant qu'entreprise responsable, CLI place le développement durable au coeur de ses activités et s'est engagée à atteindre zéro émission nette de carbone pour les scopes 1 et 2 d'ici 2050. CLI contribue au bien-être environnemental et social des communautés dans lesquelles elle opère, tout en apportant une valeur économique à long terme à ses parties prenantes.

Émis par : CapitaLand Investment Limited (Co. Regn.: 200308451M)

Avis important

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne sont pas destinés à constituer une offre de produits d'investissement à des investisseurs ni une sollicitation d'investisseurs dans un territoire où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée.

