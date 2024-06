Prodapt lance le TechCo Toolkit pour accélérer la transformation numérique avec ServiceNow pour les fournisseurs de services de communication





Prodapt, la société spécialisée la plus importante et à la croissance la plus rapide axée sur l'industrie de la connectivité, a annoncé le lancement du TechCo Toolkit, une intégration avec ServiceNow pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à accélérer l'activation des services, à automatiser les flux de travail clés et à tirer parti de l'IA pour transformer les opérations.

Les systèmes d'assistance opérationnelle (OSS) hérités, avec des processus cloisonnés et des environnements multifournisseurs, ralentissent les réseaux de télécommunications, ce qui retarde les revenus et conduit à une faible satisfaction des clients. Le Toolkit accélère l'agilité opérationnelle en automatisant et en raccourcissant le cycle de vie des services, en accélérant le provisionnement, en améliorant la visibilité opérationnelle et en améliorant la précision de l'inventaire du réseau.

Le Toolkit comprend les accélérateurs de réseau propriétaires de Prodapt NeMA (Network Management Abstraction), NeSA (Network Service Assurance) et NeDR (Network Discovery & Reconciliation) pour transformer l'orchestration des services, l'assurance des services et les opérations de réseau. Intégré de manière transparente aux API ouvertes du TM Forum, il permet un dépannage et un diagnostic efficaces pour résoudre les incidents plus rapidement et tire parti de l'IA pour prédire les perturbations futures et s'en prémunir. Par rapport aux solutions d'accélérateur de réseau existantes, le Toolkit offre des cycles de déploiement et d'intégration 40 % plus rapides grâce à la bibliothèque de connecteurs de réseau préconstruite de Prodapt. Cela permet d'offrir plus rapidement aux clients les avantages d'une pile OSS transformée.

« Les partenariats rencontrent plus de succès lorsque nous nous appuyons sur nos compétences et notre expertise uniques et que nous avons une vision claire du problème que nous essayons de résoudre », déclare Erica Volini, vice-présidente principale chargée des partenariats mondiaux chez ServiceNow. « Le TechCo Toolkit de Prodapt étend notre portée bien au-delà de ce que nous pouvons faire seuls et représente l'héritage et les objectifs de la Now Platform. Je suis ravie de voir l'innovation continue que nous allons réaliser ensemble pour aider les organisations à réussir dans l'ère des affaires numériques. »

Rajiv Papneja, directeur technique de Prodapt, déclare : « Les CSP du monde entier sont contraints de rapidement mettre sur le marché de nouveaux services Telco et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Le moyen le plus sûr d'y parvenir est d'optimiser la logique commerciale, d'harmoniser les applications OSS et de simplifier la pile OSS des télécommunications grâce à l'IA et à l'automatisation. Le Network OSS a déjà évolué vers un Network Digital Twin pour permettre aux opérateurs de mieux contrôler leurs réseaux, de réduire le temps de déploiement et d'accélérer les réparations. Le TechCo Toolkit sera un catalyseur essentiel de ces développements futuristes dans le déploiement de réseaux intelligents. »

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux de la verticalité de la connectivité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions à travers leur paysage numérique, leur infrastructure de réseau et leurs opérations commerciales, et nous créons des expériences qui ravissent leurs clients.

Prodapt aide les fournisseurs de services de communication à accélérer l'agilité de leur réseau grâce à un ensemble exclusif d'accélérateurs, notamment :

NeMA (Network Management Abstraction) fournit une interface centralisée pour la configuration et la gestion du réseau.

NeSA (Network Service Assurance) permet une plateforme unifiée de médiation des données pour collecter les alarmes, les événements et les compteurs de performance du réseau à partir des gestionnaires ou des éléments du réseau.

NeDR (Network Discovery & Reconciliation) permet de découvrir l'état actuel du réseau et de réconcilier les données découvertes avec les données actuelles de la plateforme d'inventaire OSS.

Aujourd'hui, nos clients connectent 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils et comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde. Prodapt travaille avec Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung et bien d'autres encore.

Entreprise « Great Place To Work® Certifiedtm », Prodapt emploie plus de 6 000 experts en technologie et de spécialisation dans plus de 30 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie. Prodapt fait partie du conglomérat d'entreprises The Jhaver Group, vieux de 130 ans, qui emploie plus de 30 000 personnes sur plus de 80 sites dans le monde.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 juin 2024 à 13:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :