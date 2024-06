Loftware nommée « Supply Chain Visibility Company of the Year » aux SupplyTech Breakthrough Awards 2024





Prix décerné pour l'innovation dans les solutions d'étiquetage basées sur le cloud qui garantissent une traçabilité complète dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale

PORTSMOUTH, New Jersey, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par SupplyTech Breakthrough comme « Supply Chain Visibility Company of the Year ». C'est la troisième année consécutive que l'entreprise est reconnue par SupplyTech Breakthrough comme un leader de la technologie de la chaîne d'approvisionnement.

Loftware a été sélectionné comme gagnant pour ses solutions d'étiquetage basées sur le cloud qui assurent une traçabilité complète des produits en fournissant un enregistrement clair et vérifiable de l'ensemble du processus de production et de chaîne d'approvisionnement. En déployant ces solutions, les entreprises de toutes tailles et de nombreux secteurs peuvent éliminer les erreurs d'étiquetage et identifier plus efficacement les produits à rappeler le cas échéant, minimisant ainsi les erreurs manuelles, assurant la conformité, réduisant les implications financières et assurant la sécurité des clients. En outre, en mettant en oeuvre la plateforme sécurisée basée sur le cloud de Loftware, les entreprises peuvent empêcher les contrefacteurs de reproduire les étiquettes et les emballages des produits, un problème qui coûte aux fabricants plus de 160 milliards de dollars de revenus annuels.

Avec une montée en puissance des réglementations axées sur le développement durable qui s'apprêtent à remodeler le mode de fonctionnement des entreprises, telles que le passeport numérique des produits de l'UE, Les solutions de Loftware rationalisent également la conformité en offrant la possibilité de créer des étiquettes précises qui répondent de manière transparente aux exigences réglementaires dans différentes juridictions, sans reproduction des données. Cela réduit les erreurs manuelles coûteuses et le risque d'amendes et de sanctions. En outre, grâce à une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement, les solutions cloud de Loftware garantissent que les produits sont fabriqués, expédiés et livrés à la bonne destination, contribuant ainsi à réduire la quantité de déchets inutiles.

Jim Bureau, président-directeur général de Loftware, a déclaré : « À une époque où la visibilité de la chaîne d'approvisionnement est primordiale, cette reconnaissance souligne notre mission de fournir des solutions de pointe qui aident les entreprises à réaliser la transformation numérique dans l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement. Chez Loftware, nous nous engageons à stimuler l'innovation qui améliore l'efficacité opérationnelle, garantit la conformité, permet un suivi et une traçabilité transparents, améliore la durabilité et permet aux entreprises de toutes tailles d'économiser de l'argent. Nous sommes ravis d'être reconnus comme l'entreprise de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de l'année 2024 et ce prix témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe mondiale à offrir de la valeur aux clients et aux partenaires du monde entier. »

Le programme annuel SupplyTech Breakthrough Awards reconnaît la créativité, le travail acharné et le succès des entreprises, des technologies et des produits dans les secteurs de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Le programme de cette année a attiré des nominations d'entreprises du monde entier. SupplyTech Breakthrough fait partie de l'organisation Tech Breakthrough, une plateforme d'intelligence et de reconnaissance du marché mondial de premier plan pour les catégories de technologie les plus compétitives d'aujourd'hui.

Loftware continue d'accroître son personnel et dispose actuellement d'un grand nombre d'offres d'emploi dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi chez Loftware, veuillez consulter la page carrières de l'entreprise.

À propos de Loftware :

Quel que soit le défi à relever ? transformation numérique, délai de mise sur le marché ou authenticité de la marque ? Loftware peut vous aider à vous démarquer. Nous comprenons le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales et savons que chaque article que vous produisez et expédiez est une expression de la marque de votre entreprise. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. Notre plateforme d'étiquetage de bout en bout basée sur le cloud aide les entreprises de toutes tailles à gérer l'étiquetage dans l'ensemble de leurs opérations et de leur chaîne d'approvisionnement, et nos solutions sont utilisées pour imprimer plus de 51 milliards d'étiquettes chaque année. Loftware favorise également l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et soutient l'évolution des exigences des clients et des réglementations, aidant les entreprises à économiser plus de 200 millions de dollars en amendes par an. Avec plus de 500 experts de l'industrie et 1 000 partenaires mondiaux, Loftware maintient une présence mondiale avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour les entreprises des secteurs de l'automobile, des produits chimiques, des essais cliniques, des produits de consommation, de l'électronique, aliments et boissons, fabrication, dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, vente au détail/vêtements, et plus encore.

Contacts pour les médias :

Laura Hindley, directrice des relations publiques et de la communication : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg

17 juin 2024 à 12:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :