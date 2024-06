L'équipe chinoise remporte le « Best Showpiece Award » au 52ème concours international UIBC pour jeunes boulangers avec le soutien d'Angel Yeast





REYKJAVIK, Islande, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'une récente démonstration de talents mondiaux en boulangerie, la 52ème édition du concours international UIBC pour jeunes boulangers a eu lieu à Reykjavik, en Islande, avec 14 participants de 7 pays. En tant qu'unique représentant asiatique, l'équipe chinoise a fait une impression remarquable en remportant le « Best Showpiece Award », avec le soutien d' Angel Yeast (SH600298). L'équipe était dirigée par Leng Jianxin, secrétaire général du Comité des boulangers de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie et directeur général adjoint du Angel Baking and Health Food Technology Center. Liao Jinzhong, expert national renommé et directeur adjoint de l'Angel Institute of Application Technologies, l'accompagnateur en chef l'a aidé.

Le concours international UIBC pour jeunes boulangers, créé en 1971 par l'Union internationale des boulangers et confiseurs (UIBC), est l'un des concours les plus prestigieux et de longue date de l'industrie mondiale de la boulangerie. L'événement vise à inspirer les jeunes boulangers du monde entier à perfectionner leur artisanat et leurs compétences tout en repoussant les limites de l'innovation. Depuis 2018, le concours est associé à l'« Angel Yeast Cup », le concours national de fabrication de pain créatif pour les jeunes boulangers en Chine. Ce partenariat a fourni une plateforme précieuse aux jeunes boulangers chinois pour présenter leurs talents exceptionnels à l'échelle internationale.

Pendant la préparation, l'équipe chinoise, soutenue par Angel, a entrepris un camp d'entraînement de deux semaines. Toutes les équipes ont dû produire 140 produits dans 13 formes différentes et un showpiece. L'un des éléments cruciaux a été les conseils méticuleux de Liao Jinzhong. Il s'est concentré sur l'amélioration du processus de production. Grâce au soutien de la division européenne d'Angel, l'équipe chinoise a obtenu des installations de formation appropriées en Islande. Pour son entrée dans le showpiece, sur le thème « Art of My Country », le candidat Tian Ninghan a saisi l'essence de l'art populaire chinois avec une représentation complexe du légendaire personnage folklore chinois « Sun Wukong » (le roi singe). Cette présentation exceptionnelle a été acclamée à l'unanimité par le jury, ce qui a valu à l'équipe le prestigieux « Best Baked Showpiece Award ».

Zhang Shuai, vice-président et secrétaire général de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, a déclaré : « Le concours international UIBC pour jeunes boulangers n'est pas un simple concours de compétences, mais une grande célébration des échanges culturels au sein de l'industrie de la boulangerie. »

Depuis des années, Angel Yeast Co., Ltd. mène une formation professionnelle en boulangerie en Chine. Depuis la création du programme de formation des enseignants clés du Summer Vocational College en 2016 jusqu'au lancement du concours national des jeunes boulangers de la « Angel Yeast Cup » à la boulangerie chinoise à l'automne 2017, et jusqu'au concours international de l'UIBC pour les jeunes boulangers. Ces initiatives témoignent du dévouement incessant d'Angel.

Cette série d'efforts souligne l'engagement d'Angel Yeast à encourager les jeunes talents dans le secteur de la boulangerie. « Nous croyons fermement que le travail acharné est toujours récompensé, et que les efforts donnent toujours des résultats ! », a déclaré Leng Jianxin, Angel Yeast continuera d'exploiter son expertise professionnelle pour stimuler le développement durable de l'industrie de la boulangerie.

