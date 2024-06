Sécurité et bien-être collectif à Laval : Des solutions concrètes contre la délinquance juvénile et la violence urbaine





LAVAL, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Laval dévoile aujourd'hui son Plan stratégique Sécurité et bien-être collectif 2024-2034 qui vise à offrir des milieux de vie sécuritaires et durables à toute la population, en vertu d'une approche coordonnée et réfléchie. Fondé sur l'idée que les conditions et les expériences sociales, économiques, familiales et individuelles influencent de manière significative le risque qu'un individu se tourne vers la délinquance et la violence ou en soit victime, le Plan cible les jeunes de 12 à 35 ans dans le but d'agir tôt dans leur développement. Il cherche également à suivre et à influencer positivement leurs parcours vers la vie adulte.

L'approche lavalloise : miser sur la force de la collectivité

À Laval, les questions touchant les jeunes et les enjeux de violence mobilisent les différentes parties prenantes de la communauté depuis plusieurs années. Des initiatives émanant à la fois de la municipalité et du milieu communautaire telles que le projet coordonné Paradoxe, le Comité vigie jeunesse, la campagne Vis ta ville, ainsi que les projets SAJ, De la Rue O Ring, projet Rap, ont d'ailleurs déjà démontré les bienfaits d'une approche concertée. Cette fois, plus de 80 partenaires intersectoriels et multiréseaux ont été impliqués dans cette démarche majeure. Ces partenaires, issus des milieux communautaire, institutionnel et de différents services municipaux, ont travaillé sous le leadership conjoint du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social et du Service de police de Laval. Fidèle à la volonté d'agir ensemble qui caractérise l'approche lavalloise, le Plan stratégique Sécurité et bien-être collectif 2024-2034 est le fruit de l'intelligence collective lavalloise et il se concrétisera grâce au soutien des forces vives du milieu. Il facilitera les interventions à différents niveaux, permettant d'agir en prévention, en intervention et en intervention post événementielle.

« Aujourd'hui, nous intensifions nos efforts pour répondre de manière directe aux besoins des jeunes lavallois âgés de 12 à 35 ans et pour investir à long terme des ressources dans l'ensemble des quartiers afin de maintenir une ville sécuritaire pour tous. Avec la précieuse collaboration de plus de 80 partenaires, nous unissons nos forces pour suivre et influencer positivement le parcours des jeunes à risque de rupture sociale ou de s'engager dans des comportements délinquants. Ce partenariat historique à Laval que nous construisons ensemble créera une ville plus forte, plus sûre et plus agréable. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« La concrétisation de ce plan stratégique démontre la force du travail collaboratif exercé avec nos partenaires pour la sécurité et le bien-être de la population. Tous les acteurs impliqués possèdent une expertise et une approche complémentaires les unes des autres. Notre Service de police fait de la violence urbaine une priorité organisationnelle et nous réitérons notre engagement à mettre tous les efforts pour contribuer au maintien du sentiment de sécurité de nos citoyens et citoyennes, et offrir à la jeunesse lavalloise des avenues pour tourner le dos à la criminalité. »

-- Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

De l'élaboration du plan jusqu'aux actions qui font une différence

Les travaux d'élaboration du Plan stratégique ont débuté au printemps 2023 par un parangonnage auprès de grandes villes canadiennes et à l'international, par la recherche de démarches et de pratiques inspirantes et porteuses, et par l'analyse de divers portraits lavallois.

Une recherche sur le sentiment de sécurité de la population lavalloise sur les lieux publics extérieurs a relevé que 68 % des citoyens et citoyennes se sentent en sécurité à tout moment de la journée. Proactive et soucieuse d'améliorer ce sentiment, la Ville a souhaité établir une vision concertée pour mieux coordonner les actions contre la délinquance et de violence urbaine.

D'une durée de 10 ans, le Plan stratégique servira de cadre pour des plans d'action à plus court terme, permettant de cibler des priorités et de bonifier et adapter les actions en fonction des enjeux émergents. Une approche « par et pour les jeunes » vise à inclure et mobiliser les jeunes, en favorisant leur participation dans la mise en oeuvre d'actions qui les touchent et en prenant en compte leurs priorités.

Par l'entremise du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) du gouvernement du Canada, le ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec a investi plus de 4,6 millions dans ce Plan stratégique qui permettra d'améliorer la sécurité des citoyens et citoyennes de Laval.

