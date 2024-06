Essor des emballages durables : le métal arrive en tête dans le coeur des consommateurs européens





90 % des entreprises en Europe s'engagent dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions durables, même si seulement 3 % ont réalisé un investissement conséquent à ce jour.

90 % des entreprises en Europe s'accordent à dire que la demande des consommateurs influence considérablement leur prise de décision en matière d'emballage.

33 % des entreprises affirment que le coût est un enjeu majeur pour elles, devant l'intérêt des consommateurs (19 %), les problématiques liées à la chaîne d'approvisionnement (19 %).

ZUG, SWITZERLAND / ACCESSWIRE / June 17, 2024 / Pour la troisième année consécutive, Eviosys, leader de l'emballage métallique, a commandé une enquête à l'échelle européenne afin d'évaluer l'opinion des consommateurs sur l'industrie de l'emballage et leurs priorités dans le cadre de leur décision d'achat. Cette année, l'étude a par ailleurs intégré une nouvelle composante : la sensibilisation des entreprises au développement durable. Eviosys a donc le plaisir aujourd'hui de dévoiler les résultats de son enquête 2024, qui démontrent un changement significatif dans le comportement des Européens à l'égard des emballages durables et dans leurs préférences en termes de matériaux.

L'étude, à laquelle plusieurs milliers de consommateurs et centaines d'entreprises à travers l'Europe ont participé, souligne une prise de conscience croissante des consommateurs quant à l'impact environnemental de leurs choix d'emballage. Une écrasante majorité (59 %) se dit contrariée par l'utilisation excessive de plastique dans les rayons des supermarchés, tandis que 63 % considèrent le métal comme une alternative plus durable.

Consommateurs : un engouement croissant pour les emballages durables et le métal

D'après les résultats, 57 % des consommateurs sont prêts à payer un produit plus cher si l'emballage est durable, tandis que 82 % déclarent être plus enclins à acheter un produit s'il est doté d'un emballage métallique, sachant que le métal est recyclable à l'infini. Cette préférence reflète non seulement l'engagement des consommateurs en matière de développement durable, mais aussi l'évolution de leur système de valeurs. 70 % d'entre eux privilégient le caractère recyclable et réutilisable d'un emballage plutôt qu'un design unique ou sophistiqué.

Entreprises : une transition engagée pour des solutions d'emballage durables

D'après l'enquête, l'industrie se montre à la hauteur des attentes des consommateurs. En effet, 90 % des entreprises sondées affirment avoir investi dans la recherche ou la mise en oeuvre d'emballages durables au cours de l'année écoulée. Malgré cela, certains défis subsistent comme les contraintes de coût qui arrivent en troisième position et que les entreprises considèrent comme un obstacle majeur à l'adoption de solutions plus écoresponsables. Bien que 98 % des entreprises se disent aujourd'hui sensibilisées au recyclage et à la durabilité des matériaux d'emballage, la prochaine étape pour elles consiste à engager le dialogue avec leurs clients sur ces questions et à encourager le partage des responsabilités tout au long de la chaîne de valeur. « Il n'existe que deux matériaux permanents recyclables à l'infini : le verre et le métal. Les autres matériaux d'emballage finiront à un moment ou à un autre par être jetés. En tant que fournisseur d'emballages métalliques, nous nous devons de soutenir les marques dans leur transition afin d'apporter aux consommateurs des emballages solides et qui s'inscrivent dans une démarche circulaire comme le métal ; le tout en les sensibilisant et en faisant preuve de transparence à leur égard », déclare Laetitia Durafour, Directrice marketing d'Eviosys.

Eviosys : des emballages à la pointe de l'innovation

Eviosys n'a de cesse d'ouvrir la voie au sein de l'industrie de l'emballage. Le Groupe se distingue notamment en proposant des solutions innovantes comme Ecopeel™ qui répondent à la volonté de changement des consommateurs et des entreprises, et garantissent accessibilité, praticité, qualité et durabilité. La quête d'innovation continue d'Eviosys témoigne de son engagement à lutter contre les idées reçues en matière de recyclabilité et d'efficacité du recyclage des matériaux d'emballage ; l'objectif étant de renforcer et d'accélérer l'adoption du métal par les entreprises et les consommateurs.

« Notre stratégie R&D s'efforce de répondre à un double défi : assurer notre rentabilité tout en faisant preuve de responsabilité environnementale », poursuit Laetitia Durafour. « Nous travaillons main dans la main avec nos clients afin non seulement de leur fournir des produits qui répondent parfaitement à leurs besoins et à ceux des consommateurs finaux, mais aussi de les accompagner au mieux dans la transition durable du secteur de l'emballage. Ecopeel™ reflète notre engagement en matière d'innovation ainsi que notre détermination à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain du marché. »

Perspectives : bâtir un avenir durable et économiquement pérenne

Eviosys apporte son soutien à plusieurs centaines d'entreprises européennes qui prévoient de passer à des matériaux d'emballage entièrement recyclables dans les trois prochaines années (45 % des participants). Le but : continuer à nous positionner comme un fer de lance au sein de l'industrie en apportant de nouvelles idées et en proposant des produits révolutionnaires. Nous avons en effet à coeur de façonner un avenir où l'emballage n'est pas qu'un contenant, mais un véritable engagement à protéger l'environnement et à sensibiliser les consommateurs.

17 juin 2024 à 11:30

