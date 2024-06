Rencontre des ministres provinciaux et territoriaux du Marché du travail avec le ministre fédéral Boissonnault pour exiger le rétablissement immédiat des 625 millions de dollars coupés par le gouvernement fédéral du financement des ententes de transfert relatives au marché du travail





QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux (PT) du marché du travail tiendront une rencontre virtuelle avec M. Randy Boissonnault, ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, le 17 juin 2024, afin d'exiger le rétablissement immédiat des 625 millions de dollars que le gouvernement fédéral a coupés du financement des ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT) dans le budget de 2024. Cette coupure engendre des impacts majeurs dans la capacité des PT à maintenir des services dans des secteurs prioritaires tels que la construction, les soins de santé et l'économie verte.

Les ministres sont résolument unis dans leur soutien à tous les travailleurs et employeurs canadiens touchés par cette réduction dommageable et ils exigeront que le gouvernement fédéral revienne sur sa décision irréfléchie lors cette réunion.

La majorité du financement des ETMT provient des cotisations d'assurance-emploi versées par des travailleurs et des employeurs qui, selon les ministres PT, méritent de profiter des investissements qu'ils ont faits et d'avoir accès aux services publics d'emploi dont ils ont besoin, dans une économie en constante évolution.

Les ministres du Marché du travail des PT s'accordent sur le fait qu'il s'agit-là d'un enjeu majeur d'intérêt pancanadien qui nécessite une attention soutenue et ciblée de leur part et de leur gouvernement respectif. En conséquence, les ministres n'entendent pas baisser les bras pour faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il respecte ses obligations envers les travailleurs et les entreprises dans chaque province et territoire.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

17 juin 2024 à 11:21

