La FCF annonce l'identité des récipiendaires des Prix canadiens d'excellence en conservation 2024

OTTAWA, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) a le plaisir d'annoncer l'identité des huit récipiendaires des prestigieux Prix canadiens d'excellence en conservation de cette année. Ces citoyens remarquables ont fait preuve d'un engagement, d'une innovation et d'un leadership exceptionnels dans leur domaine respectif, ce qui a eu des répercussions durables sur le paysage de la conservation.

« Ces prix récompensent les personnes qui se sont surpassées dans leurs efforts pour sauvegarder les espèces sauvages et leurs habitats pour l'usage et la jouissance de tous et toutes », a déclaré Rick Bates, directeur général de la FCF. « Leur dévouement et leur passion inébranlables sont une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant le pouvoir des initiatives individuelles. Nous leur sommes infiniment reconnaissants de leur contribution, et c'est avec fierté que nous reconnaissons leurs efforts exceptionnels. »

La FCF a remis les prix suivants le 15 juin lors d'une cérémonie à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Prix Stan-Hodgkiss de l'amatrice de plein air canadien de l'année :

Heather Fraser de Stilesville, au Nouveau-Brunswick , a fait carrière dans les domaines de la foresterie, de la pêche, de la faune et de la gestion environnementale pendant 40 ans. Elle a enseigné les sciences du plein air, géré des terres forestières et élaboré un programme modèle d'intendance des bassins versants. Elle a collaboré avec des propriétaires fonciers privés et des entreprises pour conserver et protéger les ressources naturelles. Elle exploite une érablière et a récemment fondé une entreprise de guides et d'enseignement de plein air appelée Explore Nature's Bounty.



« Je veux partager ce que j'ai appris avec d'autres et former de nouveaux ambassadeurs de la nature qui apprécieront l'environnement et en prendront soin comme moi », a-t-elle déclaré.

Ben Mitchell-Banks, d'Invermere, en Colombie-Britannique , a consacré sa vie personnelle et professionnelle à des causes de conservation. Ayant été formé par le F.B.I., il a travaillé en uniforme et en infiltration avec le Conservation Officer Service (service des agents de conservation) de la Colombie-Britannique et le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO). Bien qu'il ne travaille plus dans le domaine de l'application de la loi, il continue à participer bénévolement à de nombreuses activités de conservation à long terme. Parmi celles-ci figure le projet de réhabilitation du ponceau d'Abel Creek, qui a permis au saumon kokani et à la truite arc-en-ciel d'avoir un meilleur accès à l'habitat de frai.



« Nous devons reconstruire et réparer ce que nous, les humains, avons dégradé ou détruit; nous le devons aux nombreuses générations qui nous suivront », a déclaré M. Mitchell-Banks. « De nombreuses espèces luttent pour leur survie; ce qui peut sembler être des changements et des gains mineurs aujourd'hui rapportera gros plus tard. »

Michael Fralic, de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse , est président de la Medway River Salmon Association. Il a mobilisé des bénévoles et des entreprises partenaires dans de nombreuses activités de conservation le long de la rivière. Du nettoyage des boues à la surveillance des niveaux d'oxygène, du pH et de la clarté de l'eau, il a plaidé sans relâche en faveur de la restauration de la rivière.



« J'ai toujours aimé tous les endroits sauvages », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d'enjeux et de problèmes, mais il y a des solutions si tout le monde, y compris le MPO, travaille ensemble. Il est inacceptable de ne rien faire. »

Adrea Reykdal, d'East Selkirk, au Manitoba , adore faire de la pêche sur glace et du camping, et aider les espèces sauvages. Elle a construit et installé un nichoir à oiseaux dans sa cour, et elle s'est portée volontaire pour enlever les nodules noirs, ramasser les déchets et mener des dénombrements d'oiseaux pour les engoulevents et les hiboux nocturnes. Elle transplante également des semis et a participé à l'organisation d'événements pour les jeunes, comme la pêche sur glace sur la rivière Rouge dans le cadre du programme Sors dehors de la FCF destiné aux 15 à 18 ans.



« La faune et la nature me procurent un sentiment général de calme et de liberté », dit-elle. « Il n'y a pas de sentiment comparable à celui de se réveiller au bord d'un lac et d'entendre les oiseaux en regardant le lever du soleil. »



Brayden Chatlain, de Victoria, en Colombie-Britannique , est un champion du programme Sors dehors de la FCF destiné aux jeunes de 15 à 18 ans. Dans le cadre de ce programme, ainsi que par l'intermédiaire de groupes scolaires et communautaires, il a participé à l'identification de plantes, à l'élimination d'espèces envahissantes, à la surveillance d'espèces et à la plantation d'espèces indigènes. Il est également bénévole à un aquarium local à but non lucratif, le Shaw Centre for the Salish Sea, où il contribue aux efforts visant à renforcer la population de saumons du Pacifique.



« Il a toujours été très important pour moi de passer du temps en plein air, et le fait de pouvoir combiner cela avec des efforts en faveur de l'environnement et de la conservation a été un excellent moyen de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné », a-t-il déclaré.





Lisa Nadon, de Breslau, en Ontario, est une technicienne juridique qui passe son temps libre à faire du bénévolat dans le cadre du programme de conservation Sors dehors de la FCF destiné aux adolescents. Elle planifie des événements et des activités pour enseigner aux jeunes des techniques de plein air comme le camping et la course d'orientation. Elle fait également du bénévolat auprès d'associations locales de sentiers et de loisirs, ainsi qu'auprès d'un groupe de plantation d'arbres. Grâce à ces activités, elle incite les autres à apprécier et à préserver la nature et les espèces sauvages.

« Le bénévolat est utile à bien des égards, qu'il s'agisse d'aider sa communauté, d'informer les autres au sujet de sa passion ou de son passe-temps, de nouer des liens avec sa communauté, d'apprendre et de s'épanouir en tant que personne », a-t-elle déclaré. « J'adore être en plein air. J'aime sensibiliser les jeunes à la nature et j'aime aussi apprendre d'eux. »

Prix Robert- Bateman pour la conservation dans les arts

Harrison Burton, de Pine Grove, en Nouvelle-Écosse, est un cinéaste sous-marin, un réalisateur de films et un photographe aérien qui s'intéresse à la santé, au bien-être et à la protection des environnements aquatiques. On lui doit notamment le documentaire primé Expedition Nictau, qui explore les merveilles du lac Nictau, situé dans un parc provincial du Nouveau-Brunswick, ainsi que les dilemmes auxquels il est confronté.



« Je suis convaincu que la narration visuelle et l'exploration en plongée, comme le travail que nous avons effectué au lac Nictau, constituent une étape clé pour inciter les gens à se soucier de la protection de ces espaces naturels pour les générations futures et à agir en ce sens », a-t-il déclaré.

Crystal Roberts, de Minto, au Nouveau-Brunswick, est coordonnatrice principale de l'apprentissage par l'expérience dans un district scolaire et animatrice formée d'Éducation-Nature auprès de la Fédération canadienne de la faune. Elle a grandi dans une région rurale du Manitoba, mais a déménagé dans une région rurale du Nouveau-Brunswick en 2019, où elle a d'abord enseigné l'immersion en français avant de devenir coordonnatrice principale en 2021. Elle a recours au programme Éducation-nature de la FCF pour donner à d'autres enseignants les moyens d'intégrer l'apprentissage en plein air dans leur curriculum.



« Je fais de mon mieux pour m'assurer que l'apprentissage est amusant, ce qui n'est pas difficile à réaliser », a-t-elle déclaré. « Je veux que les gens se rendent compte de l'importance de ce type d'enseignement, mais aussi de la curiosité qu'il peut susciter chez les élèves et les enseignants. »

Les récipiendaires apparaîtront dans le numéro de juillet et août de nos magazines Biosphère et Canadian Wildlife.

La FCF remercie toutes les personnes et organisations qui ont présenté leur candidature ainsi que celles qui ont été nommées. Les candidatures pour les prochains Prix canadiens d'excellence en conservation seront acceptées du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.

Pour en savoir davantage, visitez la page https://cwf-fcf.org/fr/explorer/prix/ .

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l'appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l'incidence des activités humaines sur l'environnement, la subvention de recherches, la création et l'offre de programmes didactiques, la promotion de l'exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

