YOFC et la Chine lancent le premier réseau de transmission à fibre creuse de 800G au monde





WUHAN, Chine, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 juin, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), en collaboration avec China Mobile, a dévoilé le premier réseau de test de transmission à fibre creuse de 800G au monde à Shenzhen-Dongguan, dans le Guangdong. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de l'infrastructure de télécommunications, qui repousse les limites de la technologie traditionnelle de la fibre optique.

La participation de YOFC au réseau d'essai comprenait une suite complète de solutions spécialement conçues pour les fibres optiques creuses, englobant la fourniture de câbles, de services d'épissage essentiels et d'adaptateurs pour l'intégration avec des fibres à mode unique. Le projet a relevé avec succès plusieurs défis techniques courants dans les installations complexes. Les défis comprenaient l'atténuation des risques environnementaux et la garantie d'une infrastructure robuste pendant les opérations de pose et d'épissage de fibres, en traitant l'inondation des tuyaux, en gérant une humidité excessive et en effectuant un épissage précis dans les environnements extérieurs. Ces efforts ont été cruciaux pour permettre une évaluation détaillée des performances de la fibre dans des conditions opérationnelles réelles.

Les mesures de performance clés obtenues sur une liaison de test de 20km, telles que les pertes d'épissures entre les fibres creuses, les connexions entre les fibres à noyau creux et les fibres à noyau solide, et l'atténuation après l'installation, ont été comparées aux normes mondiales de pointe. De plus, le déploiement comprenait une configuration de transmission optique à longueur d'onde unique de 800 Gbps, réalisant un test de transmission bidirectionnelle à longue distance avec un débit de 128 To/s sur des fibres creuses. Cela a non seulement démontré l'application pratique de ces fibres dans des environnements réseau complexes et exigeants, mais a également servi de preuve de concept critique pour l'évolutivité et l'applicabilité industrielle des technologies de fibre creuses.

De nouveaux sommets technologiques sont atteints dans l'ensemble du secteur, grâce aux progrès continus en matière d'intelligence artificielle. La fibre creuses, qui utilise un mécanisme innovant de guidage par air, dépasse les contraintes de performance associées aux fibres à noyau solide traditionnelles en termes de capacité et de latence. La technologie offre des améliorations marquées dans les infrastructures de transport de données telles que les dorsales Internet et les centres de données, et devrait continuer à répondre aux demandes croissantes de transmission de données au cours des 20 prochaines années et au-delà.

YOFC prévoit de faire progresser le développement et la fabrication de technologies de fibre creuses de nouvelle génération. En collaboration avec ses alliés de l'industrie, YOFC cherche à favoriser l'innovation, à accélérer la commercialisation des nouvelles fibres et à stimuler la performance des réseaux optiques, en établissant une base solide pour l'infrastructure de fibre essentielle à un monde plus intelligent.

17 juin 2024 à 11:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :