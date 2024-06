Nouvelle présidente du CQMF, la Dre Geneviève Bois : « Pour une première ligne pertinente et équitable »





MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) annonce l'entrée en fonction de sa nouvelle présidente, la Dre Geneviève Bois. La Dre Bois exerce la médecine de famille principalement à Whapmagoostui, dans la région d'Eeyou Istchee.

« Nous savons qu'un système de soins en santé passe par une première ligne forte. Nous croyons voir dans la nomination des membres du premier CA de Santé Québec une volonté louable d'interdisciplinarité sauf qu'il est problématique qu'aucun médecin de famille n'y soit. Non seulement la présence des médecins oeuvrant en première ligne est cruciale, mais les travaux menés par la Table nationale de concertation sur la valorisation de la médecine de famille montrent bien l'importance de solutions concrètes en matière d'accès et de continuité des soins.

C'est pourquoi nous recommandons qu'au moment du renouvellement des mandats de ses administratrices et administrateurs, le prochain CA de Santé Québec compte au moins une ou un médecin de famille dans son conseil et que la médecine de famille soit largement représentée au sein de ses dirigeantes et dirigeants. De fait, sur le terrain, des médecins de famille expérimentés en gouvernance sont déjà nombreux à tenter d'améliorer le cours des choses. D'ici là, le CQMF invite aussi le CA et les dirigeantes et dirigeants de Santé Québec à l'interpeler pour des discussions impliquant la médecine de famille. Nous serons heureuses et heureux d'être partie prenante d'une première ligne pertinente et équitable », déclare la Dre Geneviève Bois, présidente du CQMF.

Pour le respect du droit des femmes en matière de santé reproductive

La Dre Geneviève Bois pratique également au Centre de santé des femmes de Montréal et à la Clinique des femmes de l'Outaouais. Militante pour le respect du droit des femmes en matière de santé reproductive, elle défend le droit à l'avortement et est souvent invitée comme experte sur différentes plateformes.

La Dre Bois assume de plus des responsabilités en enseignement et en gestion. Elle a été responsable, pendant plusieurs années, du curriculum en santé autochtone pour le programme de médecine de l'Université de Montréal et enseigne à l'Université McGill, à l'Université de Montréal, et à des collègues de différentes professions.

Pour la pertinence des soins

La Dre Bois a présidé le comité scientifique, des années durant, du programme de formation continue qui sensibilise à la surutilisation et au surdiagnostic Pour une pratique éclairée - Une utilisation judicieuse des examens et des traitements, qui connaît un grand engouement au Québec, et siège au comité directeur de Choisir avec soin Québec, campagne qui porte sur la réduction des examens et des traitements inutiles en santé.

À propos

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

17 juin 2024 à 10:42

