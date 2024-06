Avis aux médias - Annonce du BSIF sur la réserve pour stabilité intérieure

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sont fiers d'annoncer que 60 logements sociaux et abordables seront construits rapidement, à Sept-Îles, dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation...

En partenariat avec SAP, HEC Montréal lance aujourd'hui Business Builders, une plateforme d'apprentissage novatrice et gratuite qui vise à préparer la relève en gestion à un monde de plus en plus axé sur les données. Cette initiative fait suite à...