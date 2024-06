La Halte du coin sera relocalisée cet été





LONGUEUIL, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Dans la poursuite de son engagement envers la lutte à l'itinérance et le soutien aux personnes vulnérables, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en collaboration avec les partenaires du milieu communautaire longueuillois, annonce la relocalisation du refuge de la Halte du coin dans un immeuble municipal. Celle-ci s'effectuera d'ici le début du mois d'août.

« Au cours des derniers mois, la Ville de Longueuil a travaillé activement avec ses partenaires communautaires afin d'identifier le meilleur scénario pour procéder à la relocalisation de cette ressource importante, établie depuis le printemps 2020 à l'Église Notre-Dame-de-Grâces, au coin du chemin du Coteau-Rouge et de la rue Bourassa. Conscients de la précarité de la situation, mon équipe et moi avions débuté ce travail dès les premiers jours de notre mandat. Même si l'enjeu de l'itinérance relève des gouvernements du Québec et du Canada, nous considérons que la Ville peut jouer un rôle important et nous prenons pleinement nos responsabilités dans ce dossier. Ainsi, nous confirmons aujourd'hui la relocalisation de ce refuge d'urgence dans un immeuble de propriété municipale, le Centre Jeanne-Dufresnoy, situé au 1, boulevard Curé-Poirier Est, soit à environ un kilomètre de l'emplacement actuel », a annoncé Catherine Fournier.

Rappelons que le déménagement de la Halte était devenu nécessaire puisque l'église qui l'abrite, de même que le stationnement adjacent à l'immeuble, seront transformés en complexe communautaire d'habitation dédié aux populations à risque d'itinérance ou en sortie de trajectoire d'itinérance. Un important chantier de construction se mettra ainsi en branle d'ici la mi-août, rendant les lieux incompatibles avec l'emplacement du refuge, notamment pour des raisons de sécurité. La cohabitation sociale a aussi joué un rôle crucial dans les décisions en lien avec la relocalisation.

« Nous comprenons tout à fait les préoccupations des résidentes et des résidents du secteur de l'Église Notre-Dame-de-Grâces. Elles sont plus que légitimes. Les gens du district que je représente souhaitent que les citoyennes et les citoyens en situation d'itinérance puissent recevoir un soutien adéquat, mais la Halte du coin est venue s'ajouter à des organismes et ressources déjà nombreux dans le quartier, ce qui fait osciller le point d'équilibre qui régnait auparavant », a précisé Carl Lévesque, conseiller du district du Coteau-Rouge et associé au dossier de la lutte à l'itinérance.

« Depuis la création de la Halte, la Ville de Longueuil a mis sur pied différentes initiatives pour améliorer la cohésion dans le voisinage, dont une présence policière accrue, avec une ressource RÉSO dédiée, ainsi qu'une brigade facilitatrice, en plus de financer diverses actions comme le nettoyage du secteur, l'ajout de toilettes chimiques sur le terrain, etc. Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens du quartier de l'Église Notre-Dame-de-Grâces pour leur compréhension, leur patience et leur solidarité des quatre dernières années, eux qui ont cohabité avec la Halte du coin dans un contexte loin d'être évident. Je remercie également tous nos partenaires, dont ceux du milieu communautaire au premier chef, ainsi que les employés de la Ville de Longueuil, notamment ceux du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), de la Direction de la culture, du sport et du développement des communautés (DCSDC) et de la Direction des travaux publics. Leurs actions quotidiennes permettent d'accompagner des dizaines de personnes en situation de vulnérabilité et de maintenir notre ville sécuritaire », a ajouté la mairesse.

Le Centre Jeanne-Dufresnoy, situé à l'angle du boulevard Curé-Poirier et du chemin de Chambly, est un immeuble municipal sous-utilisé qui pourra permettre l'accueil des 35 places d'hébergement d'urgence de la Halte du coin. Il se situe sur une artère à prédominance commerciale et à distance des établissements scolaires. Les activités du refuge sont entre autres financées par le CISSS Montérégie-Centre, avec le soutien de plusieurs directions de la Ville de Longueuil.

À terme, lorsque la pression sur les besoins en hébergement d'urgence sera sous contrôle, ce bâtiment et son terrain seront consacrés au développement d'un projet communautaire mixte avec l'organisme l'Entraide chez nous et son projet d'épicerie solidaire.

Le logement comme solution structurante à la crise

« La relocalisation de la Halte du coin se veut une action temporaire. Le refuge a ouvert ses portes dans la foulée de la pandémie qui a entraîné, de pair avec les crises de l'habitation, de la santé mentale et des surdoses, une hausse importante du phénomène de l'itinérance sur le territoire de Longueuil, comme partout ailleurs au Québec et en Amérique du Nord. Depuis notre entrée en poste, mon équipe et moi avons oeuvré sans relâche afin de soutenir des projets nous permettant de tendre vers la solution la plus structurante qui soit pour contrer l'augmentation de l'itinérance sur notre territoire : le logement », a renchéri Catherine Fournier.

Du nombre des projets en développement ou récemment complétés, on compte :

Habitation Espoir, 30 unités dédiées aux personnes aux prises avec de problèmes de santé mentale qui sont en processus de réinsertion sociale, à l'angle des boulevards Taschereau et Desaulniers, qui a accueilli ses premiers locataires dans les derniers mois ;

Un toit pour tous, un projet en deux phases totalisant 84 unités de logement social dédiées à des personnes en parcours de sortie de l'itinérance ou à risque d'itinérance qui seront construites en lieu et place de l'Église Notre-Dame -de-Grâces sur le chemin du Coteau-Rouge à l'angle de la rue Bourassa, dont la construction débutera d'ici la fin du mois de juillet ;

-de-Grâces sur le chemin du Coteau-Rouge à l'angle de la rue Bourassa, dont la construction débutera d'ici la fin du mois de juillet ; Ajout de dix chambres à la CASA Bernard-Hubert, ressource d'hébergement dédiée à l'accompagnement de personnes en parcours de sortie de l'itinérance, située sur le chemin du Coteau-Rouge ;

Et bien d'autres projets de logements sociaux et communautaires en planification sur le territoire.

En matière de prévention, en plus des divers projets de logement en cours, la Ville entend collaborer avec les CISSS et la Direction de la santé publique de la Montérégie pour appuyer les initiatives en santé mentale et de lutte aux opioïdes.

Le point sur les campements

Dans la foulée de cette annonce, la Ville de Longueuil tient à faire le point sur la situation des campements sur son territoire. Les débordements aux abords de la Halte du coin sur la rue Bourassa constatés dans les derniers jours sont inacceptables et le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a renforcé sa présence sur le terrain afin que les actes criminels observés soient immédiatement réprimés. Des arrestations ont d'ailleurs déjà eu lieu et une cellule de coordination a été mise en place avec la Table d'itinérance Rive-Sud (TIRS).

Dans le contexte de la relocalisation de la Halte, les équipes porteront une attention particulière au déplacement probable du campement de la rue Bourassa vers les abords du nouveau site du refuge. La jurisprudence ne permettant pas de démanteler les campements sauf dans les cas de dangers imminents lorsque les ressources sont au maximum de leur capacité d'accueil, une démarche est présentement menée par les CISSS afin d'ajouter des places d'hébergement d'urgence dans les autres ressources du territoire. La Ville et ses partenaires continueront d'oeuvrer en concertation pour assurer la cohésion sociale dans le respect des droits de l'ensemble des citoyennes et des citoyens.

Rappelons en terminant que la Ville de Longueuil a présenté en janvier 2024 un Cadre de référence municipal et un plan d'action de lutte à l'itinérance, qui comporte 52 actions à réaliser sur trois ans.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

17 juin 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :