Programme Action-Climat Québec - Québec accorde plus de 12,3 M$ pour 16 projets de mobilisation en matière de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce des subventions totalisant 12 387 394 $ pour soutenir la réalisation des initiatives de 16 organismes de la société civile visant à mobiliser les citoyennes, les citoyens et les organisations dans la lutte contre les changements climatiques. Cette aide financière est allouée par l'entremise du programme Action-Climat Québec, mis en oeuvre par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Le programme, qui en est à son cinquième appel à projets, soutient des initiatives d'envergure nationale, régionale et locale. Pour celui qui s'est terminé en décembre 2023, sept projets nationaux, deux projets régionaux et sept projets locaux dans les domaines, entre autres, de la mobilité durable, de la consommation responsable et de l'aménagement du territoire, ont été sélectionnés et bénéficient d'une aide financière.

Nouvel appel à projets et séance d'information

Les organisations admissibles (organismes sans but lucratif, coopératives, syndicats et chambres de commerce) qui souhaitent bénéficier d'une aide financière d'Action-Climat Québec peuvent déposer une demande dans le cadre du nouvel appel à projets en cours, qui se déroule du 10 juin au 9 septembre inclusivement. Une séance d'information pour présenter le programme est prévue le 19 juin prochain. Pour de l'information sur cet appel à projets, ou pour connaître la manière de participer à la séance d'information, on peut visiter le site Web du FAQDD.

« Les projets qui bénéficient d'une aide financière dans le cadre du programme Action-Climat Québec permettront de poursuivre et d'élargir les efforts pour engager la population et les organisations dans la transition vers un Québec plus résilient et sobre en carbone. Je remercie notre partenaire, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, et les organismes porteurs de ces projets. C'est grâce à des initiatives comme les vôtres que nous pouvons, tous ensemble, participer à l'atteinte de nos objectifs climatiques. D'ailleurs, le nouvel appel à projets est maintenant lancé, et j'invite d'autres organismes admissibles à s'informer et à proposer des initiatives tout aussi porteuses que celles-ci! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les résultats de cet appel à projets, où nous avons reçu un nombre record de propositions, démontrent à quel point la mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques prend de l'ampleur au Québec. Plus que jamais, nous observons que cette mobilisation s'étend à toutes les sphères de la société et qu'elle génère un effet d'entraînement qui s'accentue d'année en année. »

Nicolas Girard, directeur général, Fonds d'action québécois pour le développement durable

Rappelons que le programme Action-Climat Québec dispose d'une enveloppe totale de 29 millions de dollars (M$). L'aide financière maximale accordée dans le cadre du programme peut couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles pour un projet, pour un montant maximal de 1,5 M$ pour les initiatives nationales, de 450 000 $ pour celles réalisées à l'échelle régionale et de 250 000 $ pour les projets locaux.

Les projets soutenus par l'entremise de ce programme visent à sensibiliser les citoyennes, les citoyens et les organisations et à leur offrir la préparation et l'accompagnement nécessaires pour passer à l'action en matière de lutte contre les changements climatiques.

Depuis son lancement, le programme a soutenu la réalisation de 84 projets nationaux, régionaux et locaux. Le tableau qui suit présente les 16 organismes qui bénéficient d'une aide financière dans le cadre du plus récent appel à projets.

Organisme Titre du projet Montant de la

subvention Volet 1 - Projets d'envergure nationale Centre d'écologie urbaine Sous les pavés (phase 3) 1 375 000 $ Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec Agriclimat, des fermes engagées pour le futur (phase 3) 1 500 000 $ Conservation de la nature - Québec Corridors écologiques : une solution fondée sur la nature essentielle face aux CC (phase 3) 1 450 000 $ Équiterre Vélovolt : de l'auto au vélo (phase 2) 1 425 000 $ Fondation Monique-Fitz-Back Sors de ta bulle 2024-2027 1 300 000 $ Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir (phase 3) 1 450 000 $ Vélo Québec Association Programme Cycliste averti 1 500 000 $ Volet 2 - Projets d'envergure régionale Concertation régionale de Montréal En mode surcyclage 449 998 $ MOBI-O, Centre de gestion des déplacements de Gatineau et sa région Plans locaux de déplacements pour l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue 449 854 $ Volet 2 - Projets d'envergure locale Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec Les vélos de courtoisie 236 814 $ Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches Guette ta glace 210 700 $ Conseil régional de l'environnement de Laval Laval, île verte et bleue 110 400 $ Coopérative Roue-Libre Roue-Libre pour un avenir durable et inclusif : libérer le potentiel du vélo utilitaire 249 666 $ MOVIA La mobilité durable propulse l'aérospatiale à Longueuil 179 962 $ Projet Collectif Transition en commun, alliance citoyenne pour la transition socioécologique à Montréal 250 000 $ Unité régionale loisir et sport Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine Renverser la vulnérabilité : la résilience au coeur du système alimentaire gaspésien et madelinot 250 000 $

Pour plus de détails sur les projets qui bénéficient d'une subvention ou pour en savoir davantage sur le programme Action-Climat Québec .

Pour de l'information sur la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027 .

