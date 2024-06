Avis aux médias - Présentation du bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse





QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la directrice de la protection de la jeunesse du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Mme Caroline Gaudreault et la directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre associée à la direction générale des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux, Mme Catherine Lemay, procéderont à la présentation du bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse.

Simultanément, les DPJ des autres régions du Québec seront en conférence de presse dans leur région respective afin de présenter le bilan et leur réalité régionale.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected].

DATE : Le mardi 18 juin 2023 HEURE : 10 h LIEU : Roberval

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

17 juin 2024 à 10:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :