Un nouveau cadre de référence sur le sauvetage nautique





QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique diffuse aujourd'hui un cadre de référence afin d'améliorer la sécurité des intervenants d'urgence lors de sauvetages nautiques au Québec.

Ce document rassemble les lois, les règlements et les normes déjà en vigueur pour les organisations municipales offrant le service de sauvetage nautique. Il aborde notamment la planification des opérations selon les risques que représente le plan d'eau, les exigences relatives à la formation des sauveteurs et au maintien des compétences, les équipements requis ainsi que les éléments à prendre en considération pour le choix de l'embarcation.

L'élaboration de ce cadre se veut une réponse aux recommandations de la CNESST et de la coroner Géhane Kamel, qui a mené l'enquête publique sur les causes du décès d'un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal survenu en 2021 dans les rapides de Lachine.

Le ministère de la Sécurité publique offrira une séance d'information aux services de sécurité incendie (SSI) à l'automne 2024 afin de présenter le cadre de référence et de répondre aux questions. Le ministère a conçu des outils pour soutenir les autorités locales et les SSI dans l'application du cadre de référence. Une période d'adaptation est d'ailleurs prévue pour accompagner ces derniers.

Citation :

« La sécurité des pompiers et des policiers du Québec, qui travaillent jour et nuit pour nous protéger dans nos milieux de vie, mais aussi sur les plans d'eau, doit être prise très au sérieux. C'est ce que votre gouvernement fait avec la publication de ce cadre. Je remercie tous les partenaires des secteurs de l'incendie, des affaires policières et des organisations spécialisées en sauvetage nautique qui ont collaboré avec les équipes du ministère de la Sécurité publique pour mettre en commun leurs connaissances. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Fruit d'un travail de collaboration important et de partages d'expertises diverses, ce cadre de référence a été réalisé par un comité composé de représentants de plusieurs organisations actives dans le domaine du sauvetage nautique : l'Association des directeurs de police du Québec; l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec; l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires municipales; la CNESST; l'École nationale des pompiers du Québec; la Garde côtière canadienne; l'Institut de protection contre les incendies du Québec; le Service de sécurité incendie de Montréal; la Sûreté du Québec; Transports Canada .

Des partenaires externes (Service de police de la Ville de Montréal, Société de sauvetage du Québec et Institut maritime du Québec -- Centre de formation aux mesures d'urgence) ont aussi été consultés durant le processus d'élaboration.

Le comité demeurera actif afin d'évaluer la nécessité de bonifier le document pour répondre à d'éventuels besoins spécifiques du milieu et pour en actualiser le contenu.

Les organisations qui effectuent ou désirent effectuer du sauvetage nautique devront établir un plan de mise en oeuvre avec un échéancier adapté aux risques afin de démontrer les actions qui seront réalisées pour se conformer au cadre de référence.

17 juin 2024 à 10:00

