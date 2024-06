LES GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA SOULIGNENT L'AJOUT DE 22 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SOREL-TRACY





SOREL-TRACY, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent l'ajout de 22 logements à Sorel-Tracy, grâce à l'inauguration de L'Héberge du Grand Héron, un immeuble de 14 chambres pour adultes à faible revenu ayant un problème de santé mentale, et au début des travaux de construction de la Maison La Source du Richelieu, une maison de 8 logements pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

L'annonce a eu lieu en présence du député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Sorel-Tracy, M. Patrick Péloquin, de Mme Francine Gamelin, membre du C. A. de L'Héberge du Grand Héron, ainsi que de la directrice générale de La Maison La Source du Richelieu, Mme Marie-Hélène Bourque.

L'Héberge du Grand Héron

L'Héberge comprend 14 logements de typologie 3 ½ qui sont offerts en priorité aux personnes de 18 à 35 ans. Ce projet, porté par l'organisme du même nom, représente un investissement d'un peu plus de 5 M$. Le gouvernement du Québec lui alloue 1,9 M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La contribution du gouvernement du Canada est de l'ordre de 393 000 $, par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Ville de Sorel-Tracy, quant à elle, accorde au projet une somme de 2,8 M$, dont 2,1 M$ grâce aux ententes tripartites entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville et la SHQ.

La Maison La Source du Richelieu

Mené par l'organisme Maison La Source du Richelieu, cet autre projet offrira 8 logements à des femmes et leurs enfants qui subissent de la violence conjugale. Il s'agit d'un investissement total de 3,9 M$, dont près de 3,7 M$ proviennent de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

L'immeuble, dont l'adresse doit demeurer confidentielle pour des raisons de sécurité pour ses futures occupantes, servira d'hébergement temporaire.

Citations :

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 22 logements abordables à Sorel-Tracy par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, nous soulignons l'ajout de 22 logements pour des clientèles avec des besoins particuliers à Sorel-Tracy. C'est une preuve supplémentaire de notre volonté d'agir pour augmenter rapidement l'offre de logement au Québec pour toutes les clientèles. Je salue l'important engagement de nos partenaires dans ce dossier. En réalisant encore plus de logements sociaux et abordables, c'est la toute population québécoise qui en bénéficie. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je réitère l'engagement de notre gouvernement à l'égard de la sécurité des femmes, en tant que ministre responsable de la Condition féminine. Des projets comme celui de la Maison La Source du Richelieu, il nous en faut plus au Québec. Je suis fière des efforts de tous et vous assure de travailler sans relâche afin que toutes celles qui vivent dans des situations difficiles puissent se trouver un endroit où vivre sécuritairement. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine

« Je félicite tous les partenaires liés à ces projets, porteurs de sens. Notre gouvernement reconnaît l'importance de ces types d'habitations dans notre société. Ces projets amélioreront la sécurité et le bien-être d'adultes présentant un problème de santé mentale et de femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Merci à tous les partenaires engagés dans cette démarche. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Pour la Ville de Sorel-Tracy, la construction de L'Héberge du Grand Héron fait partie du renouveau du centre-ville, qui vit une transformation, en plus de répondre à un besoin d'intégration nécessaire dans notre société. Nous sommes fiers de ce projet et de ce qu'il apportera à la communauté. Enfin, le projet de la Maison La Source du Richelieu est assurément en phase avec l'une des principales valeurs de la Ville, soit la bienveillance. La violence faite aux femmes est inacceptable et c'est pourquoi la Ville s'est fait un devoir de contribuer au projet. »

Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy

« Un projet empreint de particularités et d'embuches; c'est grâce au dévouement à l'implication et à la persévérance de toutes les personnes qui se sont impliquées durant les 15 dernières années qu'enfin se réalise ce projet de 14 logements avec sa salle communautaire. Nous en sommes tous très fiers! »

Claude Daigle, directrice générale du Groupe de ressources techniques, Sorel-Tracy

« Un grand projet permettant un accès à une vie meilleure et épanouissante grâce à l'implication de personnes extraordinaires qui y ont cru et qui ont mis les efforts dans les 15 dernières années pour la concrétisation de L'Héberge du Grand Héron. »

Francine Gamelin, membre du C. A. de L'Héberge du Grand Héron

« L'impact et les conséquences de la violence faites aux femmes et les enfants qui y sont exposés s'avèrent des enjeux avec lesquels notre personnel doit composer à tous les jours ». Plusieurs femmes hésitent à quitter un milieu violent faute de ressources. Nous mettons donc beaucoup d'énergie dans la réalisation de la construction du projet maison d'hébergement deux, car nous croyons à la résilience que peut présenter une telle initiative, notamment dans un contexte de post-séparation ou la gestion du risque devient importante lorsqu'on quitte un conjoint violent. »

Marie-Hélène Bourque, directrice de la Maison La Source du Richelieu

« Reconnu pour son engagement contre les violences faites aux femmes, Desjardins a à coeur de soutenir des initiatives qui leur permettent de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. C'est pourquoi nous saluons et appuyons sans réserve les efforts de la Maison La Source pour tendre la main aux femmes et mettre en place des conditions qui les aideront à s'affranchir du cycle de la violence et à faire la transition vers leur autonomie. »

Cindy Tellier, secrétaire au conseil d'administration de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sorel-Tracy .

. La Maison La Source du Richelieu est un organisme sans but lucratif qui a entamé ses activités en 1988. Elle est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées ou en difficulté avec ou sans enfants. L'organisme offre ses activités dans la perspective de favoriser le développement de l'autonomie et du pouvoir d'agir chez les femmes et les enfants.

est un organisme sans but lucratif qui a entamé ses activités en 1988. Elle est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées ou en difficulté avec ou sans enfants. L'organisme offre ses activités dans la perspective de favoriser le développement de l'autonomie et du pouvoir d'agir chez les femmes et les enfants. L'Héberge du Grand Héron sera un petit milieu de vie qui hébergera une clientèle à faible revenu. Se voulant inclusif dans la société, cet établissement logera des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale suivies par des professionnels du milieu.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

