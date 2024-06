AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À TORONTO





TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Julie Dzerowicz, députée fédérale de Davenport, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires pour l'annonce.

Date : Le 18 juin 2024 Heure : 13 h (HE) Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de : [email protected] pour obtenir l'adresse de l'événement.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

17 juin 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :