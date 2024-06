iA Clarington annonce le lancement de trois fonds et le changement de nom d'un mandat existant





TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds et le changement de nom du Fonds IA Clarington de valeur mondial, qui sera désormais appelé le Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles.

Les nouveaux fonds sont les suivants :

Portefeuille IA Clarington d'actions mondiales plus et Portefeuille IA Clarington mondial équilibré plus (les « Portefeuilles mondiaux plus »), gérés par iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA »)

et (les « Portefeuilles mondiaux plus »), gérés par iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA ») Fonds IA Clarington Loomis international de croissance, dont le sous-conseiller est Loomis, Sayles & Company, L.P. (« Loomis Sayles »)

Portefeuilles mondiaux plus

Gérés par Tej Rai, vice-président principal, Répartition de l'actif, iAGMA, les Portefeuilles mondiaux plus offrent un accès pratique et unique à des styles de placement complémentaires, avec l'objectif de générer des rendements ajustés au risque élevés et stables, dans différentes conjonctures de marché.

Le Portefeuille IA Clarington d'actions mondiales plus est une solution composée exclusivement d'actions qui investit dans trois fonds sous-jacents :

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales , dont le sous-conseiller est Loomis Sayles

, dont le sous-conseiller est Fonds IA Clarington d'actions mondiales , dont le sous-conseiller est QV Investors Inc.

, dont le sous-conseiller est QV Investors Inc. Fonds IA Clarington mondial de dividendes, géré par Dan Rohinton, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Dividendes mondiaux, iAGMA

Le Portefeuille IA Clarington mondial équilibré plus comporte un volet additionnel de diversification grâce à son exposition d'environ 40 % au revenu fixe. Le portefeuille est composé de quatre fonds sous-jacents :

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale et Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles , dont le sous-conseiller est Loomis Sayles

et , dont le sous-conseiller est Fonds IA Clarington stratégique de revenu et Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, gérés par Dan Bastasic , vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, iAGMA

« Les conseillers nous ont demandé de regrouper nos meilleurs mandats dans une seule et unique solution. Voilà ce que nous avons fait. Grâce aux Portefeuilles mondiaux plus, les clients peuvent choisir entre deux solutions de base diversifiées qui leur permettront de demeurer investis pendant les hauts et les bas du marché, alors que les conseillers ont à leur disposition un portefeuille tout-en-un pratique », a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington.

Veuillez visiter iaclarington.com/fr/mondiauxplus pour en apprendre davantage sur les Portefeuilles mondiaux plus.

Fonds IA Clarington Loomis international de croissance

Géré par Aziz Hamzaogullari, fondateur, chef des placements et gestionnaire de portefeuille, équipe Stratégies d'actions de croissance, Loomis Sayles, Le Fonds IA Clarington Loomis international de croissance offre aux investisseurs à long terme une solution axée sur l'alpha et fondée sur un processus d'investissement ascendant, rigoureux et reproductible.

Caractéristiques principales

Stratégie d'actions internationales à gestion active, dont l'objectif est de générer des rendements ajustés au risque élevés.

La stratégie repose sur l'approche de style « placements privés à long terme » appliquée par M. Hamzaogullari à l'égard des entreprises de croissance. Il s'agit des mêmes philosophie et processus sous-jacents que ceux du Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines.

Elle vise à investir dans des entreprises de grande qualité, peu importe où elles sont situées dans le monde, qui bénéficient d'avantages concurrentiels durables, affichent une croissance rentable à long terme, et dont le titre se négocie moyennant un escompte important par rapport à l'estimation de la valeur intrinsèque du gestionnaire de portefeuille.

Portefeuille regroupant de 30 à 45 titres à forte conviction, et exposition maximale de 20 % aux États-Unis et au Canada .

« iA Clarington est fière d'être le fournisseur canadien exclusif d'un vaste éventail de mandats de Loomis Sayles destinés aux investisseurs particuliers. En intégrant la stratégie internationale de croissance de M. Hamzaogullari à cette gamme de fonds reconnus, les investisseurs bénéficient d'une excellente occasion pour accroître le potentiel d'alpha, ainsi que de l'expertise d'un gestionnaire de portefeuille de calibre international, » a affirmé Mme Milum.

Visitez iaclarington.com/fr/ls pour en apprendre davantage sur Loomis Sayles et le Fonds IA Clarington Loomis international de croissance.

Nouveau nom pour le Fonds IA Clarington de valeur mondial

Dans la foulée du changement apporté au processus d'investissement, qui passe d'une approche fondamentale à une stratégie quantitative multifactorielle, le Fonds IA Clarington de valeur mondial sera renommé, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, le Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles.

Géré par Sébastien Vaillancourt, directeur sénior et gestionnaire de portefeuille, Actions quantitatives, iAGMA, et Jean-René Adam, vice-président sénior et chef des actions publiques, iAGMA, le fonds vise à maximiser le potentiel de rendement ajusté au risque au moyen d'un processus d'investissement unique fondé sur les capacités institutionnelles de iAGMA.

Caractéristiques principales

Fonds d'actions diversifié à l'échelle mondiale qui peut représenter une position de base dans un portefeuille optimal.

Processus de sélection rigoureux dont l'objectif est d'identifier les entreprises qui se démarquent selon plus de 25 facteurs liés au momentum, à la qualité et à la valeur.

Approche quantitative qui élimine la plupart des biais humains dans le processus décisionnel.

L'objectif de placement du fonds demeure le même après ce changement.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 avril 2024, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 19 milliards $. Visitez iaclarington.com pour en savoir davantage.

À propos d'iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) se classe parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada. Composée à la fois d'iA Gestion mondiale d'actifs inc. et d'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., iAGMA aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme grâce à des solutions de placement novatrices conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés d'iAGMA utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans son engagement fédérateur en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et pour la sélection des titres.

À propos de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company a aidé à satisfaire les besoins en placement de clients institutionnels et de fonds communs de placement du monde entier. Les gestionnaires axés sur le rendement de l'entreprise intègrent des techniques approfondies de recherche et d'analyse des risques en vue de prendre des décisions judicieuses et informées. Les équipes de gestionnaires de portefeuilles, de stratèges, d'analystes de la recherche et de négociateurs collaborent à l'évaluation des secteurs du marché et à l'identification des occasions de placement peu importe où elles se trouvent, dans les catégories d'actif traditionnelles ou parmi une vaste gamme de solutions de placement alternatives. Loomis Sayles compte sur les ressources, les perspectives et la souplesse nécessaires pour dénicher les occasions de valeur sur les marchés, peu importe la conjoncture, et ainsi dégager des rendements durables et attrayants à ses clients. Cette riche tradition a permis à Loomis Sayles de gagner la confiance et le respect de clients à travers le monde, pour lesquels Loomis Sayles détenait un actif sous gestion de 348 milliards $US (au 31 mars 2024). Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P. et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont des marques de commerce et des dénominations commerciales utilisées par l'Industrielle Alliance Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de leurs activités.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

17 juin 2024 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :