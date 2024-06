iA Groupe financier lance Symbiose, une offre bonifiée qui permet aux promoteurs de combiner leurs régimes collectifs d'assurance et d'épargne-retraite et de profiter d'une expérience complète et simplifiée





Une première dans le marché canadien des avantages sociaux

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - iA Groupe financier innove avec le programme Symbiose, une offre tout-en-un et unique dans le marché qui permet aux promoteurs de combiner leurs régimes collectifs d'assurance et d'épargne-retraite auprès d'un seul partenaire et de profiter d'une expérience complète et simplifiée pour leurs avantages sociaux.

« Une tendance se dessine : de plus en plus d'organisations souhaitent pouvoir combiner leurs avantages sociaux auprès d'un seul fournisseur. Or, jusqu'à tout récemment, elles se heurtaient à un mur de solutions fragmentées et non adaptées à leurs besoins. Cette période est maintenant révolue. C'est avec fierté que iA devient le premier joueur dans le marché canadien à proposer une offre totalement intégrée », a déclaré Janie Bilodeau, vice?présidente, Expérience client, marketing et produits, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, chez iA Groupe financier.

Avantages distinctifs

Le programme Symbiose comporte une multitude d'avantages distinctifs, dont :

Pour les promoteurs de régimes

Un service « Élite » : possibilité d'interagir avec une seule personne-ressource pour tous les besoins relatifs aux régimes collectifs en vigueur chez iA; accès à tous les produits et services, peu importe la taille du groupe 1 .

. Une administration simplifiée : vue d'ensemble de tous les régimes grâce à des outils de gestion performants et flexibles et accès à une solution d'échange de données.

Une mise en place sans tracas : un processus rigoureux et optimisé pour veiller au transfert harmonieux des régimes chez iA.

Une équipe de communication et d'éducation dédiée : stratégie intégrée et engageante favorisant la compréhension des régimes et le bien-être global des participants et participantes élaborée par des spécialistes d'expérience.

Une tarification compétitive et une allocation Symbiose : un montant forfaitaire à utiliser pour l'ajout de produits et services complémentaires comme un compte mieux-être ou la télémédecine.

Pour les participants et participantes

Une expérience bonifiée : tous les avantages sociaux disponibles sur une seule plateforme.

Une vision 360 du bien-être global : activités et contenus exclusifs (séances d'information, webinaires et contenus numériques variés).

Des services-conseils personnalisés axés sur le bien-être financier à long terme.

« Avec Symbiose, iA devient un partenaire d'affaires et stratégique de premier plan : les promoteurs de régimes profitent ainsi d'une offre intégrée et personnalisable, et d'une administration simplifiée, ce qui leur permet de se consacrer davantage à des tâches à valeur ajoutée. Les participants et participantes profitent, pour leur part, d'une expérience bonifiée qui place leur bien-être physique, mental et financier au coeur de nos actions », a ajouté Mme Bilodeau.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Les Solutions d'assurance et d'épargne collectives sont un secteur d'activité de iA Groupe financier. Son ambition est d'être présent et actif dans la vie quotidienne des Canadiens et des Canadiennes pour soutenir leur bien-être physique, mental et financier grâce à une large gamme de produits, de services et de solutions numériques.

Présence des Solutions d'assurance et d'épargne collectives dans le marché2 :

1 100 employés et employées

15 000 groupes

2 millions de participants et participantes, rentiers et rentières, et personnes à charge

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.



1 Le programme Symbiose est offert aux organisations comptant un minimum de 100 personnes. 2 Au 31 décembre 2023.



17 juin 2024

