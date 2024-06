L'Association médicale canadienne, Gestion financière MD inc. et la Banque Scotia annoncent les noms des bénéficiaires du programme Subventions pour l'allègement administratif





Les organisations qui recevront ces subventions d'une valeur totale de 10 000 000 $ contribueront à l'allègement du fardeau administratif des médecins.

OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia ont le plaisir de dévoiler les noms des bénéficiaires du programme Subventions pour l'allègement administratif, qui finance à hauteur de 10 000 000 $ des initiatives innovantes visant à réduire la paperasserie et à améliorer les processus ainsi que les pratiques dans le domaine de la santé et, par le fait même, les soins à la patientèle.

Le programme offre entre 500 000 $ et 1 000 000 $ en subvention à des organisations qui créent des solutions novatrices visant à réduire le travail administratif des médecins afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs patients et patientes.

Parmi les bénéficiaires du programme Subventions pour l'allègement administratif, nous retrouvons :

Association médicale de Terre-Neuve-et- Labrador

Centre de santé régional Royal Victoria

Centre des sciences de la santé de Kingston

Collège québécois des médecins de famille

Doctors Manitoba

GreenShield

Shuswap Cardiac Society

Société médicale du Nouveau-Brunswick

Université de l' Alberta

Université de Sherbrooke

Université de Toronto

« Le fardeau administratif s'est alourdi au cours de la dernière décennie, déplore la Dre Kathleen Ross, présidente de l'Association médicale canadienne. Les médecins consacrent en moyenne plus de dix heures par semaine à des tâches administratives, et ce, en dehors de leurs heures de travail normales. Ce travail supplémentaire contribue directement à leur épuisement professionnel. Les subventions pour l'allègement administratif sont un moyen de moderniser le système de santé, car elles permettront, au bout du compte, d'augmenter le temps consacré aux soins de la patientèle et d'améliorer la qualité de vie des médecins. Félicitations aux bénéficiaires et merci de chercher à rendre le quotidien des médecins plus agréable. »

« Les médecins travaillent sans relâche pour prodiguer des soins à leurs patients et patientes, souligne Pamela Allen, cheffe de la direction de Gestion financière MD inc., et la paperasserie ne fait que leur mettre des bâtons dans les roues. Au nom de la Banque Scotia et de Gestion Financière MD, je tiens à remercier toutes les organisations qui ont soumis leur candidature dans le cadre du programme Subventions pour l'allègement administratif et je tiens à féliciter les bénéficiaires pour leurs remarquables initiatives. »

Les bénéficiaires des subventions ont su démontrer que leurs initiatives axées sur des changements systémiques réduisent de façon mesurable le fardeau administratif des médecins. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces bénéficiaires et sur leurs solutions novatrices.

À propos de l'entente d'affinité L'Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD (MD) et la Banque Scotia se sont engagées d'un commun accord à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars pour soutenir les médecins et les collectivités qu'ils servent partout au pays. Vu l'importance de telles collaborations pour appuyer la profession et mettre en oeuvre des changements significatifs, d'autres annonces relatives à la communauté médicale suivront bientôt.

À propos de l'AMC L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos de Gestion financière MD inc. Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. En date du 30 avril 2024, MD comptait plus de 57 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1?400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

