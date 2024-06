Toi, Moi, Bébé - Un nouveau programme pour soutenir la santé mentale des nouvelles mamans et des futurs parents





MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - L'arrivée d'un bébé est un événement heureux, mais également une période de grands changements qui apporte son lot de défis. Effectivement, les problèmes de tristesse, d'anxiété ou les symptômes dépressifs pendant la grossesse sont parmi les complications les plus fréquentes chez les futurs parents, alors qu'entre 10 % et 25 % d'entre eux seraient touchés, avec une augmentation jusqu'à 37 % depuis le début de la pandémie de COVID-191.

Dorénavant, les nouvelles mamans et les futurs parents du Québec auront accès à Toi, Moi, Bébé, un outil en ligne et gratuit qui vise à les préparer aux difficultés émotionnelles parfois rencontrées. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était présent aujourd'hui au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine pour le lancement de la plateforme.

Toi, Moi, Bébé offre des stratégies pratiques, des capsules vidéo et des bandes dessinées permettant aux parents de « prendre soin d'eux pour mieux prendre soin de leur bébé ». L'outil, qui cible la période de la grossesse jusqu'au premier anniversaire de l'enfant, a été développé en partenariat par des chercheurs, des professionnels de la santé et des services sociaux et des experts technologiques. Cet outil peut, entre autres, servir de complément clinique aux autres services offerts dans le traitement de la dépression post-partum et dans la gestion du stress associé à la parentalité.

« La venue d'un enfant est un moment crucial dans une vie. Ce grand changement peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé mentale des nouveaux parents. Je l'ai dit et je le répète, c'est une période tellement importante, autant pour le parent que pour l'enfant, et on a le devoir, en tant que gouvernement, d'être là pour les supporter. Désormais, avec Toi, Moi, Bébé, ces parents auront à leur disposition un outil gratuit et accessible en tout temps, qui leur permettra de prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin de leur bébé. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Cet outil s'ajoute à plusieurs autres gestes récemment posés par le gouvernement du Québec afin de supporter la santé mentale des nouveaux parents. Rappelons l'annonce de plusieurs mesures en décembre 2023.

Toi, Moi, Bébé s'adresse principalement aux nouvelles mamans ainsi qu'aux futurs parents, à leur entourage ainsi qu'aux professionnels et professionnelles en santé périnatale et en santé mentale partout au Québec.

Environ 9 000 à 13 000 femmes québécoises ont été touchées par la dépression post-partum en 2023. Parmi les femmes ayant reçu un diagnostic de dépression postnatale, 30 % à 60 % présenteraient des symptômes en période prénatale 2 . Il a été démontré que très peu d'entre elles ont tendance à aller chercher de l'aide.

. Il a été démontré que très peu d'entre elles ont tendance à aller chercher de l'aide. Le déploiement de la stratégie s'inscrit dans l'engagement ferme du gouvernement du Québec à améliorer l'accès aux soins et aux services en santé mentale. Ce projet est issu de l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 et vise à innover en intégrant les interventions numériques dans les services en santé mentale.

Il s'inscrit également dans l'esprit du Plan d'action en périnatalité et en petite enfance 2023-2028 qui vise à favoriser le bien-être des parents et la promotion d'une santé mentale positive en période périnatale.

Cet outil est une conception technologique du Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance (CETI-SMDI) CETI-SMDI du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, porteur de la Stratégie nationale d'accélération et d'intégration de la santé mentale numérique.

Soulignons que l'outil clinique a été élaboré à partir du programme de prévention de la dépression post-partum américain Mothers And Babies , par la professeure Sylvana Côté, chercheuse au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine, ainsi que son équipe.

, par la professeure Sylvana Côté, chercheuse au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine, ainsi que son équipe. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives en santé mentale périnatale ont été développées au CHU Sainte-Justine (ÉCHO, Grande Ourse). Visant à promouvoir le bien-être des parents et à prévenir les troubles de santé mentale durant la période périnatale, ces initiatives contribuent à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins offerts aux familles d'aujourd'hui et de demain.

_________________________________ 1 Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants 2 American College of Obstetricians and Gynecologists (2018). Screening for perinatal depression - Committee Opinion, no 757, ObstetGynecol, (132)5: 208-212.

