Mises en chantier d'habitations en mai 2024





OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 10 % en mai (264 506) par rapport à avril (241 111). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a aussi augmenté. Elle est passée de 238 859 en avril à 247 830 en mai, une hausse de 3,8 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains d'au moins 10 000 habitants au Canada a augmenté de 39 %. Il s'est établi à 21 652 en mai dernier, comparativement à 15 606 en mai 2023. Cette hausse d'une année à l'autre est attribuable à une augmentation de 49 % des mises en chantier de logements collectifs. Les mises en chantier de maisons individuelles ont quant à elles augmenté de 6 %.

En mai, le nombre total réel de mises en chantier d'habitations était plus élevé dans deux des trois grandes villes du Canada, soit à Toronto (26 %) et à Montréal (200 %), par rapport à mai 2023. À Vancouver, il a diminué de 13 %. À Montréal, le nombre total des mises en chantier a augmenté de 59 % dans le segment des maisons individuelles et de 218 % dans celui des logements collectifs par rapport à mai 2023.

« Les constructeurs d'habitations continuent de mettre l'accent sur la construction de logements collectifs dans les grands centres du Canada. Le nombre désaisonnalisé et annualisé et la tendance des mises en chantier d'habitations ont augmenté en mai, après avoir subi une diminution pendant deux mois consécutifs. Leur hausse s'explique par la croissance du nombre réel des mises en chantier d'habitations d'une année à l'autre, stimulée par une augmentation importante des mises en chantier de logements collectifs, en particulier à Montréal et à Québec. Bien qu'il s'agisse de bonnes nouvelles pour l'offre de logements, nous nous attendons à ce que les mises en chantier subissent des pressions à la baisse jusqu'à la fin de 2024 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Dans les centres urbains (de plus de 10 000 habitants), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 11 %, pour se chiffrer à 246 111. Il s'est accru de 13 % dans le segment des logements collectifs et de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 203 141 et à 42 970.

à 42 970. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 18 395.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 104 % à Montréal, en raison d'une hausse de 106 % des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , il a diminué de 32 % sous l'effet d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs, tandis qu'à Toronto , il a progressé de 47 % car les mises en chantier de logements collectifs ont augmenté.

, il a diminué de 32 % sous l'effet d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs, tandis qu'à , il a progressé de 47 % car les mises en chantier de logements collectifs ont augmenté. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 16 juillet à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







mai 2023 mai 2024 % mai 2023 mai 2024 % mai 2023 mai 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

29 50 72 6 11 83 35 61 74 Î.-P.-É.

5 34 ## 9 100 ## 14 134 ## N.-É.

110 117 6 259 535 107 369 652 77 N.-B.

77 94 22 267 474 78 344 568 65 Atlantique

221 295 33 541 1 120 107 762 1 415 86 Qc

388 561 45 1 587 4 379 176 1 975 4 940 150 Ont.

1 348 1 156 -14 4 374 5 906 35 5 722 7 062 23 Man.

148 124 -16 428 95 -78 576 219 -62 Sask.

84 115 37 109 40 -63 193 155 -20 Alb.

1 026 1 359 32 2 064 2 754 33 3 090 4 113 33 Prairies

1 258 1 598 27 2 601 2 889 11 3 859 4 487 16 C.-B.

558 401 -28 2 730 3 347 23 3 288 3 748 14 Canada(10 000+) 3 773 4 011 6 11 833 17 641 49 15 606 21 652 39 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 28 16 -43 157 125 -20 185 141 -24 Barrie

89 27 -70 36 60 67 125 87 -30 Belleville - Quinte West 24 18 -25 4 4 - 28 22 -21 Brantford

68 26 -62 63 0 -100 131 26 -80 Calgary

512 617 21 1 564 1 379 -12 2 076 1 996 -4 Chilliwack

18 13 -28 59 13 -78 77 26 -66 Drummondville 15 13 -13 45 61 36 60 74 23 Edmonton

423 577 36 435 1 253 188 858 1 830 113 Fredericton

11 32 191 22 64 191 33 96 191 Greater/Grand Sudbury 8 6 -25 10 22 120 18 28 56 Guelph

6 8 33 5 0 -100 11 8 -27 Halifax

29 60 107 144 466 224 173 526 204 Hamilton

29 21 -28 63 429 ## 92 450 389 Kamloops

6 21 250 3 87 ## 9 108 ## Kelowna

32 32 - 120 1 020 ## 152 1 052 ## Kingston

22 10 -55 9 20 122 31 30 -3 Kitchener-Cambridge-Waterloo 76 37 -51 142 30 -79 218 67 -69 Lethbridge

1 39 ## 0 19 ## 1 58 ## London

44 58 32 199 99 -50 243 157 -35 Moncton

29 28 -3 152 367 141 181 395 118 Montréal

90 143 59 710 2 259 218 800 2 402 200 Nanaimo

19 15 -21 46 12 -74 65 27 -58 Oshawa

40 87 118 126 82 -35 166 169 2 Ottawa-Gatineau 161 194 20 268 1 344 401 429 1 538 259 Gatineau

22 44 100 75 776 ## 97 820 ## Ottawa

139 150 8 193 568 194 332 718 116 Peterborough

6 7 17 10 2 -80 16 9 -44 Québec

51 54 6 243 587 142 294 641 118 Red Deer

9 7 -22 18 5 -72 27 12 -56 Regina

17 21 24 24 17 -29 41 38 -7 Saguenay

13 25 92 24 11 -54 37 36 -3 St. Catharines-Niagara 140 117 -16 82 186 127 222 303 36 Saint John

23 23 - 80 26 -68 103 49 -52 St. John's

25 43 72 6 11 83 31 54 74 Saskatoon

62 86 39 84 22 -74 146 108 -26 Sherbrooke

18 32 78 72 90 25 90 122 36 Thunder Bay

5 11 120 0 2 ## 5 13 160 Toronto

325 290 -11 3 227 4 190 30 3 552 4 480 26 Trois-Rivières 21 29 38 51 129 153 72 158 119 Vancouver

291 182 -37 1 977 1 789 -10 2 268 1 971 -13 Victoria

50 28 -44 83 122 47 133 150 13 Windsor

25 31 24 44 86 95 69 117 70 Winnipeg

138 106 -23 423 81 -81 561 187 -67 Toutes les régions

2 999 3 190 6 10 830 16 571 53 13 829 19 761 43 Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







avril 2024 mai 2024 % avril 2024 mai 2024 % avril 2024 mai 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

623 544 -13 293 114 -61 916 658 -28 Î.-P.-É.

111 224 102 96 1 200 ## 207 1 424 ## N.-É.

1 918 1 625 -15 5 428 6 399 18 7 346 8 024 9 N.-B.

939 950 1 2 046 5 453 167 2 985 6 403 115 Qc

4 524 5 173 14 26 360 46 518 76 30 884 51 691 67 Ont.

13 249 12 909 -3 56 673 69 409 22 69 922 82 318 18 Man.

1 498 1 433 -4 6 036 1 140 -81 7 534 2 573 -66 Sask.

774 1 095 41 3 180 480 -85 3 954 1 575 -60 Alb.

14 522 14 657 1 30 427 32 469 7 44 949 47 126 5 C.-B.

4 059 4 360 7 48 620 39 959 -18 52 679 44 319 -16 Canada (10 000+) 42 217 42 970 2 179 159 203 141 13 221 376 246 111 11 Canada (toutes les régions) 54 390 54 410 0 186 721 210 093 13 241 111 264 506 10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 237 154 -35 468 1 500 221 705 1 654 135 Barrie

691 289 -58 108 720 ## 799 1 009 26 Belleville - Quinte West 205 132 -36 96 48 -50 301 180 -40 Brantford

341 258 -24 60 0 ### 401 258 -36 Calgary

6 357 6 874 8 15 636 16 548 6 21 993 23 422 6 Chilliwack

118 145 23 118 156 32 226 301 33 Drummondville 114 133 17 540 732 36 654 865 32 Edmonton

6 403 5 978 -7 12 696 15 036 18 19 099 21 014 10 Fredericton 384 294 -23 0 768 ## 384 1 062 177 Greater/Grand Sudbury 11 31 182 0 264 ## 11 295 ## Guelph

30 91 203 384 0 ### 414 91 -78 Halifax

903 783 -13 5 016 5 592 11 5 919 6 375 8 Hamilton

225 223 -1 492 5 148 ## 717 5 371 ## Kamloops

97 196 102 60 1 044 ## 157 1 240 ## Kelowna

299 377 26 2 040 12 240 ## 2 339 12 617 439 Kingston

251 142 -43 144 240 67 395 382 -3 Kitchener-Cambridge-Waterloo 558 410 -27 5 628 360 -94 6 186 770 -88 Lethbridge

129 404 213 612 228 -63 741 632 -15 London

618 583 -6 4 500 1 188 -74 5 118 1 771 -65 Moncton

273 214 -22 1 836 4 404 140 2 109 4 618 119 Montréal

769 1 277 66 13 141 27 033 106 13 910 28 310 104 Nanaimo

130 142 9 4 464 144 -97 4 594 286 -94 Oshawa

439 806 84 1 080 984 -9 1 519 1 790 18 Ottawa-Gatineau 1 841 1 929 5 3 708 16 128 335 5 549 18 057 225 Gatineau

309 542 75 384 9 312 ## 693 9 854 ## Ottawa

1 532 1 387 -9 3 324 6 816 105 4 856 8 203 69 Peterborough 124 87 -30 168 24 -86 292 111 -62 Québec

582 559 -4 7 572 7 044 -7 8 154 7 603 -7 Red Deer

86 112 30 756 60 -92 842 172 -80 Regina

228 229 0 2 448 204 -92 2 676 433 -84 Saguenay

71 237 234 96 132 38 167 369 121 St. Catharines-Niagara 627 1 109 77 1 116 2 232 100 1 743 3 341 92 Saint John

18 194 ## 120 312 160 138 506 267 St. John's

645 507 -21 132 132 - 777 639 -18 Saskatoon

436 791 81 720 264 -63 1 156 1 055 -9 Sherbrooke 230 346 50 768 1 080 41 998 1 426 43 Thunder Bay 96 169 76 0 24 ## 96 193 101 Toronto

4 001 3 999 0 32 988 50 280 52 36 989 54 279 47 Trois-Rivières 79 215 172 336 1 548 361 415 1 763 325 Vancouver

2 008 2 056 2 32 616 21 468 -34 34 624 23 524 -32 Victoria

241 341 41 5 820 1 464 -75 6 061 1 805 -70 Windsor

376 357 -5 3 468 1 032 -70 3 844 1 389 -64 Winnipeg

1 207 1 200 -1 5 880 972 -83 7 087 2 172 -69 Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















