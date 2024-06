Violence sexuelle - 265 000 $ pour agir contre les agressions sexuelles dans les milieux festifs





QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer un investissement de 265 000 $ sur 3 ans à l'organisme Élixir pour la prévention de la violence sexuelle dans les festivals et événements grâce au projet Effets PRO.

Ce projet vise à former, à outiller et à accompagner les équipes et les partenaires engagés dans le milieu des festivals et des événements pour que ces personnes puissent contribuer directement à la réduction des agressions sexuelles lors d'événements festifs.

Le déploiement national de cette initiative sera assuré grâce à la collaboration de l'entreprise Événements Attractions Québec, qui représente près de 300 festivals et événements à travers le Québec. En créant des environnements plus sûrs et inclusifs, le projet offrira une expérience positive à tous les participants et participantes.

Le financement octroyé s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Citations :

« Considérant les besoins importants observés sur le terrain et l'expertise de l'organisme Élixir pour y répondre, je suis convaincue que cette initiative aura une incidence concrète et positive en matière de prévention de la violence sexuelle. Mettre fin à la violence sexuelle est une priorité de notre gouvernement et, pour y arriver, la sensibilisation et la collaboration des personnes travaillant dans les milieux festifs sont incontournables. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine

« Les festivals et événements se doivent d'être des lieux exempts de violence, quelle qu'en soit la nature. Le gouvernement du Québec accorde une grande importance à la sensibilisation et à l'éducation comme outils de prévention, et le projet Effets PRO vient accompagner les promoteurs en ce sens. J'invite d'ailleurs ces derniers à s'engager envers la cause en participant au programme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour Élixir, ce projet prend tout son sens puisque nous intervenons depuis plusieurs années dans différents milieux festifs. C'est avec plaisir que nous nous y engageons, considérant que le projet Effets Pro s'inscrit dans une continuité de nos interventions. En effet, celui-ci nous permet de faire un pas de plus dans la prévention de violences à caractère sexuel, ce qui nous tient à coeur. Nous sommes impatientes de travailler en partenariat avec les autres acteurs concernés. »

Magalie Roy, directrice d'Élixir

Faits saillants :

Élixir est un organisme communautaire autonome féministe qui travaille activement à la prévention des dépendances, avec une approche de réduction des méfaits chez toute personne s'identifiant comme femme âgée de 16 ans et plus.





Dans le cadre du projet Effets PRO, l'organisme produira des capsules de formation en ligne, des sessions en présentiel ainsi que des outils d'évaluation et de prévention adaptés aux milieux festifs.





Élixir assurera également la complémentarité de son projet avec le programme Lueur, volet festivals et événements, présentement en déploiement par le Phare des AffranchiEs, qui vise à outiller les festivals et événements pour agir à l'égard de l'exploitation sexuelle.





En 2019, Élixir a créé la plateforme en ligne Sois PRO, conçue pour les témoins de violence sexuelle dans les milieux festifs. Cette plateforme permet d'outiller les participantes et participants d'événements festifs pour qu'ils puissent reconnaître la violence sexuelle et agir de façon sécuritaire.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale et pour soutenir les personnes victimes, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

17 juin 2024 à 08:00

