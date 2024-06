Awiqli® - la première insuline basale à prise hebdomadaire au monde - maintenant disponible au Canada





permet une prise pratique une fois par semaine Approbation de Santé Canada fondée sur les données d'innocuité et d'efficacité provenant du programme d'essais cliniques ONWARDS1

MISSISSAUGA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - Novo Nordisk est heureuse d'annoncer que le Canada sera le premier pays au monde à lancer Awiqli® (insuline icodec injectable), qui sera disponible au niveau national à compter du 30 juin 2024. Awiqli® est la première insuline basale à prise hebdomadaire au monde et est indiqué pour le traitement des adultes atteints de diabète sucré dans le but d'améliorer le contrôle glycémique1. Santé Canada a approuvé Awiqli® le 12 mars 20241.

« Awiqli® représente un changement de paradigme dans les soins du diabète au Canada et dans le monde », a déclaré le Dr Richard Dumas, endocrinologue au CISSS Laval, directeur du Centre de recherche clinique de Laval. « En passant des injections quotidiennes d'insuline à une seule injection par semaine, Awiqli® offre non seulement choix et commodité, mais également facilité pour ceux qui ont besoin d'insuline basale et doivent commencer un traitement. »

Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie évolutive nécessitant une intensification du traitement au fil du temps. Les taux de diabète augmentent, entraînant une hausse des coûts humains et économiques qui affectent les individus, les communautés, les systèmes de soins de santé et les sociétés2.Plus de 4,1 millions de Canadiens sont atteints d'un diabète diagnostiqué3 et peuvent être confrontés au fardeau des injections quotidiennes4,5. Cela peut constituer un obstacle majeur à l'observance du traitement par insuline chez les personnes atteintes de diabète4,5. Malgré les progrès constants concernant les traitements du diabète, il existe toujours une lacune importante en matière de soins, la moitié des adultes atteints de diabète de type 2 n'étant pas diagnostiqués et un grand nombre d'entre eux n'étant pas en mesure d'atteindre leurs objectifs glycémiques6,7.

« Le diabète continue d'avoir des répercussions sur des centaines de milliers de personnes au Québec, ce qui explique pourquoi la recherche et l'innovation jouent un rôle essentiel dans le soutien à la prise en charge du diabète », a déclaré Sylvie Lauzon, présidente de Diabète Québec. « La disponibilité d'une insuline basale à prise hebdomadaire représente un changement de paradigme dans la prise en charge du diabète, et nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce nouveau traitement pour les personnes touchées par le diabète. »

Enquête auprès de Canadiens atteints de DT28

La majorité (58 %) des Canadiens interrogés atteints de diabète de type 2 et prenant de l'insuline ont l'impression que le contrôle de leur diabète par des injections quotidiennes d'insuline est un fardeau, et 55 % estiment que la prise quotidienne d'insuline est difficile.

Plus des trois quarts (77 %) des Canadiens interrogés atteints de diabète de type 2 et prenant de l'insuline sont intéressés par une solution permettant un schéma d'administration moins fréquent (que tous les jours) et la majorité (65 %) souhaitent que leur routine quotidienne en matière d'insuline soit plus aisée.

De même, plus de la moitié (57 %) des personnes qui ne prennent pas d'insuline seraient favorables à une insulinothérapie si les doses étaient moins fréquentes. Deux personnes sur cinq (43 %) reconnaissent que les injections quotidiennes d'insuline ne leur permettraient pas de faire ce qu'elles aiment dans la vie, p. ex., voyager plus souvent.

À propos d'Awiqli®

En mars 2024, Novo Nordisk a reçu les approbations réglementaires de la Suisse et du Canada pour la prise d'une insuline icodec basale une fois par semaine dans le cadre du traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2 chez les adultes, suivies d'une approbation de la Commission européenne (CE) en mai 2024.

En mars 2024, Santé Canada a approuvé Awiqli® (insuline icodec injectable) en tant que traitement à prise hebdomadaire pour les adultes atteints de diabète sucré dans le but d'améliorer leur contrôle glycémique selon les données de l'essai clinique de phase 3a ONWARDS1. Le programme d'essais de phase 3a ONWARDS concernant la prise hebdomadaire d'insuline icodec basale comprenait six essais cliniques mondiaux de phase 3a, dont un essai comportant des éléments réels, impliquant plus de 4 000 adultes atteints de diabète de type 2 ou de type 1. Tous les essais ont satisfait à leurs critères d'évaluation principaux1.

L'hypoglycémie (trop faible taux de sucre dans le sang) est l'effet indésirable le plus fréquent de toutes les préparations d'insuline, y compris Awiqli®. Les effets secondaires les plus fréquemment signalés comprennent l'hypoglycémie, les problèmes cutanés au site d'injection, tels que les ecchymoses, les saignements, les douleurs ou les désagréments, les rougeurs, les gonflements ou les démangeaisons, et l'oedème périphérique (gonflement, en particulier des chevilles et des pieds, causé par une rétention de liquide1).

À propos de l'enquête sur le DT28

Enquête Leger menée auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans ou plus et atteints de DT2 qui suivent des traitements de première intention ou prennent de l'insuline pour gérer leur maladie, ou qui ont discuté d'une insulinothérapie avec leurs professionnels de santé, mais qui n'ont pas commencé de traitement. Réalisée entre le 23 avril et le 5 mai 2024, à l'aide du panel en ligne de Leger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non aléatoire (c.-à-d., un panel Web dans ce cas). Cependant, à titre de comparaison, un échantillon aléatoire de 1 000 répondants aurait une marge d'erreur de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif consiste à favoriser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en nous appuyant sur notre longue expérience du diabète. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 63 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur novonordisk.ca, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

______________________________ 1 Novo Nordisk Canada Inc. (12 mars 2024). Monographie d'Awiqli®. https://caf.novonordisk.ca/content/dam/nncorp/ca/fr/products/awiqli-product-monograph-french-12-march-2024.pdf 2 Agence de la santé publique du Canada. (5 octobre 2022). Cadre sur le diabète au Canada. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/cadre-diabete-canada.html 3 Diabète Canada. (3 mars 2022). Les taux de diabète continuent de grimper au Canada. https://www.diabetes.ca/media-room/press-releases/diabetes-rates-continue-to-climb-in-canada 4 Peyrot M, Barnett AH, Meneghini LF, et al. Insulin adherence behaviours and barriers in the multinational Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy study. Diabet Med. 2012; 29:682-689. 5 LAI 287 Facteur de prescription et de préférence 2019. Base : Tous les patients (n = 391). Marchés : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Chine et Japon. 6 Fédération internationale du diabète. IDF Diabetes Atlas (10e édition). https://diabetesatlas.org/ 7 Menon AS, Ahluwalia AI. The ABC of diabetes. How many patients are able to achieve the goal laid down by American Diabetes Association? Med J Armed Forces India. 2015;71:132-134. 8 Enquête de Novo Nordisk sur le DT2, commanditée par Leger. Réalisée entre le 23 avril et le 5 mai 2024, à l'aide du panel en ligne de Leger.

