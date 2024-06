Selon une nouvelle étude, le secteur des télécommunications injecte près de 81 milliards de dollars dans l'économie canadienne et soutient 782 000 emplois dans un éventail de secteurs





Selon une étude de PwC, les fournisseurs de services de télécommunications canadiens ont abaissé les tarifs de leurs services tout en continuant d'investir davantage dans leurs réseaux que les fournisseurs étrangers, donnant ainsi à un plus grand nombre de consommateurs canadiens accès aux services de communications essentiels pour soutenir l'essor de l'économie numérique et accroître la productivité du travail au Canada.

TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - Selon un nouveau rapport, le secteur des télécommunications contribue à soutenir l'économie canadienne et à lutter contre l'inflation tout en posant des assises solides pour favoriser la croissance économique et la productivité de demain.

Selon un rapport commandé à PricewaterhouseCoopers (PwC) par l'Association canadienne des télécommunications, intitulé Un moteur pour la productivité du Canada - L'incidence du secteur des télécommunications et son rôle dans l'amélioration de la productivité, le secteur des télécommunications demeure un maillon clé de l'économie canadienne, grâce à un apport de 80,8 milliards de dollars au PIB national et au soutien de 782 000 emplois en 2023.

Le rapport indique que les télécommunicateurs canadiens ont investi globalement 11,4 milliards de dollars en capital en 2023 pour étendre leurs réseaux sans fil et à large bande de calibre mondial, améliorer leurs capacités et les consolider. Cela représente un réinvestissement de 42,6 % de plus par abonné, en moyenne, que celui de leurs homologues aux États-Unis, au Japon, en Australie et en Europe.

Le rapport révèle notamment que ces investissements importants se sont poursuivis malgré la baisse constante des prix des télécommunications au Canada, les prix des services cellulaires et d'accès Internet ayant chuté de 26,2 % et de 15,5 %, respectivement, de mars 2023 à mars 2024.

Outre son apport actuel à l'économie, PwC estime que le secteur des télécommunications pourrait injecter 112 milliards de dollars de plus dans le PIB d'ici 2035 et galvaniser la productivité canadienne en soutenant la transformation numérique de l'économie. Alors que la baisse de la productivité nationale réduit le niveau de vie des Canadiens et risque d'affaiblir la compétitivité du Canada sur l'échiquier mondial, les investissements du secteur des télécommunications qui viennent stimuler d'autres secteurs d'activité sont de plus en plus importants pour alimenter la croissance économique du pays.

« À l'heure où la productivité du Canada fait face à d'importants défis, le secteur des télécommunications s'emploie à poser les assises de sa prospérité économique future », a déclaré John Simcoe, leader national, Médias et télécoms, à PwC Canada. Grâce aux investissements massifs qu'ils continuent de faire dans leurs réseaux, alors même qu'ils réduisent leurs prix et que leurs coûts augmentent, les fournisseurs canadiens offrent de meilleurs services de connectivité à des millions de Canadiens, tout en préparant le terrain à des gains de productivité substantiels et à une prospérité économique florissante. Le Canada a besoin de ces investissements soutenus dans son infrastructure numérique pour accroître sa productivité et soutenir sa croissance économique. »

« Le secteur des télécommunications est l'un des leviers de la croissance économique et de la transformation numérique du pays. En mettant constamment à niveau nos réseaux et en étendant notre couverture aux régions mal desservies, notre industrie crée un terreau propice à la croissance économique, à l'inclusion et à la productivité », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « Pour pérenniser ces contributions et les accroître afin de bâtir l'infrastructure robuste dont nous aurons besoin pour permettre à tous les Canadiens de participer à la nouvelle économie numérique, il est essentiel de pouvoir compter sur une cadre réglementaire stable qui encourage l'investissement de manière durable. »

Points saillants du rapport :

Incidence économique

La contribution directe du secteur des télécommunications au PIB national en 2023 s'est chiffrée à quelque 80,8 milliards de dollars (une hausse de 5 % par rapport à la contribution de 76,7 milliards de dollars enregistrée en 2022) et à 782 000 emplois dans tous les secteurs d'activité (en hausse de 8 % par rapport aux 724 000 emplois soutenus en 2022)*.

à 782 000 emplois dans tous les secteurs d'activité (en hausse de 8 % par rapport aux 724 000 emplois soutenus en 2022)*. La plus grande connectivité, notamment grâce à la 5G, pourrait accroître de 112 milliards de dollars la contribution au PIB d'ici 2035, en donnant aux citoyens et aux entreprises la possibilité de participer à l'économie numérique.

Investissement

Le secteur canadien des télécommunications a investi 11,4 milliards de dollars en capital en 2023 pour étendre et améliorer la connectivité des foyers et des entreprises du pays.

En moyenne, les fournisseurs de services de télécommunications canadiens ont réinvesti 17,9 % des revenus tirés de leurs services en 2023, devant les États-Unis (14,6 %), l'Australie (11,7 %) et l' Europe (13,6 %).

(13,6 %). Les fournisseurs de services de télécommunications canadiens ont investi 42,6 % de plus par abonné, en moyenne, que leurs homologues des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l' Europe .

Baisse des tarifs

Le coût des services de téléphonie cellulaire a reculé de 26,2 % de mars 2023 à mars 2024, tandis que le coût des services d'accès à Internet a diminué de 15,5 % au cours de la même période.

Alors que le coût des services cellulaires a diminué de 41 % au Canada entre 2020 et 2024, il a augmenté de 2 % et de 14 %, respectivement, aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de la même période.

2024, il a augmenté de 2 % et de 14 %, respectivement, aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de la même période. La baisse des coûts cache une augmentation de la consommation de données par les abonnés canadiens. Le volume moyen de données téléchargées par abonné mobile par mois a augmenté de 25 % de 2022 à 2023, et la moyenne des données utilisées par abonné des services en large bande a doublé depuis 2019.

Extension de la couverture

D'ici 2023, 99,7 % des Canadiens auront accès aux réseaux sans fil mobile à la maison et au travail, et 93,5 % des entreprises et des foyers canadiens disposeront d'un accès Internet en large bande.

Les fournisseurs de services se sont engagés à combler le fossé numérique; déjà, ils ont amélioré l'accès à des solutions de connectivité perfectionnées dans les réserves des Premières Nations, notamment en augmentant de 85 % la disponibilité de l'accès Internet à 50/10 Mbps depuis 2016.

Perspectives pour le secteur

Le rapport met en lumière les obstacles que doit constamment surmonter le secteur des télécommunications, comme la baisse des prix, les coûts d'emprunt élevés, l'intensification de la concurrence des grandes plateformes de contournement étrangères, la montée des coûts liés aux réseaux et les risques climatiques.

Malgré les vents contraires, le secteur demeure un moteur essentiel de la prospérité du Canada grâce à ses contributions au PIB, à la création d'emplois et à ses investissements dans l'infrastructure numérique.

Il faut continuer d'améliorer et d'étendre les réseaux de télécommunications évolués du pays pour stimuler l'économie numérique et accroître la productivité nationale. Le rapport de PwC souligne les conclusions de la Banque du Canada selon lesquelles il existe une corrélation positive entre l'investissement dans l'infrastructure numérique, l'adoption des TIC et la croissance de la productivité du travail.

« Ces résultats confirment le rôle essentiel de notre secteur comme moteur de l'économie numérique du Canada », a souligné M. Ghiz, de l'Association canadienne des télécommunications. « Les investissements que nous faisons continuellement pour étendre et améliorer nos réseaux nous permettent non seulement d'améliorer la connectivité, mais de créer des possibilités économiques pour tous les Canadiens. »

Le rapport Un moteur pour la productivité du Canada - L'incidence du secteur des télécommunications et son rôle dans l'amélioration de la productivité peut être consulté en ligne : https://canadatelecoms.ca/wp-content/uploads/2024/06/Un-moteur-pour-la-productivite-du-Canada.pdf

*Les chiffres de 2022 sont tiré d'un rapport précédent commandé par l'Association canadienne des télécommunications.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens , le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca .

SOURCE Canadian Telecommunications Association

17 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :