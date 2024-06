Valérie Fernandez élue à la présidence de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec





MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le 14 juin dernier, Valérie Fernandez, travailleuse sociale (T.S.), a été élue par le Conseil d'administration de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (ci-après « l'Ordre ») au poste de présidente pour un mandat de trois ans.

« C'est un réel privilège pour moi d'accéder à la fonction de présidente de l'Ordre et je remercie les membres du Conseil d'administration pour leur confiance. À titre de présidente, je compte poursuivre les grands chantiers initiés par l'Ordre pendant ma vice-présidence pour la protection du public », a indiqué Mme Fernandez. « Par ailleurs, alors que Santé Québec prend forme, je déploierai tous les efforts nécessaires pour que les services sociaux y aient leur juste place et que ces derniers soient plus accessibles pour la population, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables », a-t-elle ajouté.

Valérie Fernandez est travailleuse sociale depuis 20 ans. Elle détient un baccalauréat en service social ainsi qu'une attestation de deuxième cycle en administration des services de santé. Actuellement chef d'encadrement à la permanence en réadaptation jeunesse en Montérégie, Mme Fernandez a oeuvré en jeunesse pendant presque toute sa carrière. Elle a notamment été travailleuse sociale en protection de la jeunesse à l'application des mesures. Elle est membre du Conseil d'administration de l'Ordre depuis 2018.

Dans le cadre de ses fonctions, la présidente sera épaulée par Roula Yammine, T.S. élue par acclamation au poste de vice-présidente. En plus d'être travailleuse sociale depuis près de 25 ans, elle détient une maîtrise en administration publique et un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines et développement des organisations. Mme Yammine est administratrice de l'Ordre depuis 2022.

Enfin, rappelons que Valérie Fernandez, T.S. succède à Pierre-Paul Malenfant, T.S. dont le mandat s'est terminé après un peu plus de trois ans à la présidence.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec



L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe environ 16 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent en majorité dans le secteur privé, en pratique autonome.

Lien connexe

https://www.otstcfq.org

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

17 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :