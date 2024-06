Investissements Purpose dévoile un nouveau FNB de jalonnement Ether après la conversion d'Ether Capital Corporation en FNB





TORONTO, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est fière d'annoncer le lancement du FNB Purpose Ether Staking Corp. (le « FNB » ou « FNB EtherHCB ») anciennement Ether Capital Corporation (« Ether Capital ») à la suite du vote favorable à la conversion d'Ether Capital en FNB géré par Purpose et de la réalisation de la transaction connexe. Le FNB utilisera une technologie de jalonnement exclusive pour offrir aux investisseurs une exposition à l'éther et aux récompenses du jalonnement du réseau d'éther. Les actions du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui sur Cboe Canada sous le symbole ETHC.B.



Aperçu des principaux points

Le FNB marque le cinquième ajout de Purpose à sa gamme d'actifs numériques de renommée mondiale et son premier FNB à offrir le jalonnement d'éther.

Le jalonnement Ether est le processus de participation au mécanisme consensuel de l'éther par la détention et l'engagement d'éther pour soutenir les opérations du réseau et gagner des récompenses.

Initialement, Purpose prévoit jalonner jusqu'à 50 % du solde du FNB en éther.

Le jalonnement comporte habituellement un minimum de 32 éthers et une période de blocage; le FNB offre aux investisseurs les avantages du jalonnement avec une barrière à l'entrée beaucoup moins élevée. Grâce au FNB, les investisseurs peuvent participer au jalonnement avec un investissement moindre et bénéficier de la liquidité quotidienne.

En tant que FNB, le FNB continuera de procurer aux investisseurs les avantages de la surveillance réglementaire et de la sécurité, assurant ainsi une gestion réglementée et transparente des actifs.

Purpose renoncera aux frais de gestion du FNB pour le premier trimestre se terminant le 17 septembre 2024.

« Nous avons toujours été enthousiastes à l'égard de l'éther et de ce que représentent la technologie et l'écosystème. C'est ce qui nous a amenés à appuyer la création d'Ether Capital en 2018 afin de fournir aux investisseurs un moyen sûr et transparent d'investir dans l'éther et de participer au jalonnement », a déclaré Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose. « À l'origine, la structure d'entreprise était la meilleure option; maintenant nous croyons qu'un FNB est la plus efficace. Nous sommes convaincus que la conversion d'Ether Capital en FNB offrira une structure améliorée qui permettra aux investisseurs de continuer à obtenir une exposition à cet actif excitant avec une exécution de jalonnement solide. »

Le jalonnement a généralement été un moyen pour les investisseurs de longue date de participer à la poursuite de l'exploitation du réseau d'éther tout en gagnant un revenu. Toutefois, le jalonnement exige une expertise technique, un capital initial considérable et la responsabilité de gérer et de sécuriser son propre réseau de jalonnement. Le FNB Purpose Ether Staking Corp. offre aux investisseurs les avantages du jalonnement de récompenses sans les complexités et les risques associés au jalonnement individuel, ce qui en fait une option plus accessible et plus sécuritaire. Cette stratégie offre un potentiel de croissance grâce à l'appréciation des cours de l'éther et génère des rendements additionnels grâce aux activités de jalonnement.

« Il s'agit d'une étape importante dans notre mission qui consiste à diriger et à démocratiser l'accès à l'espace des actifs numériques », déclare Vlad Tasevski, responsable de la gestion d'actifs des institutions et des investisseurs chez Purpose. « En utilisant les capacités de jalonnement évoluées développées par Ether Capital et en travaillant avec nos partenaires dépositaires de Gemini à l'élaboration d'un cadre de jalonnement de FNB de qualité institutionnelle, nous fournissons aux investisseurs un outil puissant qui allie les avantages du jalonnement à la surveillance, à la transparence et à la liquidité robustes qu'offre une structure de FNB. C'est un autre pas en avant dans notre mission qui consiste à offrir des moyens sûrs et faciles d'accéder aux actifs numériques. »

Purpose Unlimited Inc., société mère d'Investissements Purpose Inc., fournira des services de jalonnement au FNB au moyen de son logiciel de jalonnement exclusif.

Le FNB Purpose Ether Staking Corp. est le dernier ajout à la suite crypto mondialement acclamée de Purpose, qui comprend les premiers FNB de bitcoin et d'éther au monde : le Purpose Bitcoin FNB et le Purpose Ether FNB. En plus d'offrir l'accès à des actifs numériques, Purpose se consacre à la formation des investisseurs. Le Purpose Espace Crypto est un carrefour éducatif qui fournit aux investisseurs les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer et comprendre le domaine de l'actif numérique.

Pour en savoir plus sur le FNB de jalonnement Ether Purpose, consultez la page du fonds ici : purposeinvest.com/funds/purpose-ether-staking-corp-etf.

À propos d'Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d'actifs qui gère environ 20 milliards de dollars d'actifs. Investissements Purpose met constamment l'accent sur l'innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l'entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Keera Hart

[email protected]

905-580-1257

Le présent document n'est fourni qu'à titre informatif et n'est pas fourni dans le contexte d'un placement des titres décrits aux présentes, ni ne constitue une recommandation ou une sollicitation d'acheter, de détenir ou de vendre un titre. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas une notice d'offre, un prospectus, une annonce ou un appel public à l'épargne visant des titres et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tels. Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autorité de réglementation similaire n'a examiné ces renseignements et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les renseignements contenus dans le présent document sont considérés comme exacts et fiables; toutefois, nous ne pouvons garantir qu'ils sont complets ou à jour en tout temps. Les renseignements fournis peuvent changer sans préavis.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d'information avant d'investir. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus à une bourse de valeurs, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur de l'actif net à court terme. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les niveaux et la fréquence des distributions des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier au gré d'Investissements Purpose.

Certains énoncés dans le présent document peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs (les « énoncés prospectifs ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « prévoir », « croire », « estimer » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs ou comprenant des éléments autres que des informations historiques sont assujettis à des risques et à des incertitudes et les résultats réels, les actions ou les événements pourraient différer considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de la performance future et sont de par leur nature fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce qu'Investissements Purpose estime être des hypothèses raisonnables, Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d'examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s'y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l'exigent, il n'est pas prévu et il est expressément renoncé à toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

