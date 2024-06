/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce importante en habitation à Sorel-Tracy/





SOREL-TRACY, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Sorel-Tracy et les organismes L'Héberge du Grand Héron et la Maison La Source du Richelieu invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce importante en habitation à Sorel-Tracy. L'activité se déroulera en présence du député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, de M. Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy, de Mme Claude Daigle, directrice générale du Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel, de Mme Francine Gamelin, membre du C. A. de L'Héberge du Grand Héron, et de Mme Marie-Hélène Bourque, directrice de la Maison La Source du Richelieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le lundi 17 juin, 8 h.

DATE : lundi 17 juin 2024 HEURE : 9 h ENDROIT : Sorel-Tracy L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

17 juin 2024 à 07:00

