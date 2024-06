Un spectacle à New York : l'Empire State Building inaugure le dragon Vhagar de 270 pieds enroulé autour du mât de l'édifice, en partenariat avec Max





Un dragon de 270 pieds de long a atterri au centre de la ville de New York, au sommet de l'emblématique Empire State Building (ESB). En partenariat avec Max, l'ESB a annoncé que Vhagar le dragon s'est enroulé autour de son mât, juste au moment où l'ESB et Max clôturent leur semaine du spectacle « House of the Dragon ».

Les meilleures vues de Vhagar se trouvent à Manhattan, au sud de l'ESB, et des moments uniques avec des selfies sont disponibles depuis l'ESB même, où il scrute ses proies avec son énorme tête étendue au-dessus du pont sud de l'observatoire du 86e étage de l'ESB. Les lumières de l'ESB ont été réglées de manière à ce que les fans puissent assister à une série de spectacles lumineux dynamiques mettant en scène le dragon sur fond d'or, de vert et de rouge.

« Juste après que l'Empire State Building ait prêté allégeance au Roi, Vhagar est descendu au coeur de la ville de New York et a revendiqué le mât du "bâtiment le plus célèbre du monde" comme son perchoir », déclare Tony Malkin, président-directeur général de l'ESRT. « Les citoyens de Westeros peuvent désormais s'asseoir sur le Trône de fer dans le grand escalier de l'Observatoire, puis s'élever au 86e étage pour affronter de près cette bête colossale, tout en profitant de la vue inégalée à 360 degrés depuis notre célèbre Observatoire, l'attraction numéro 1 de Tripadvisor aux États-Unis. »

Fixé par plus de 153 points d'ancrage, Vhagar est composé au total de 1 700 motifs et de 600 000 pouces de coutures. Ce dragon géant a été créé en partenariat avec l'agence de création Giant Spoon et fabriqué par Bigger Than Life Advertising Inc. Le président de la société, Mark Bachman, a participé à l'installation de King Kong à l'Empire State Building en 1983.

Le spectacle « House of the Dragon » comprenait une séance de photos avec l'emblématique Trône de fer, une visite des acteurs de « House of the Dragon » et un photomaton interactif au 80e étage. Ce partenariat avec Max est l'un des nombreux événements récents organisés à l'Empire State Building qui ont attiré l'attention du monde entier, notamment les partenariats avec Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound et « Star Wars ».

L'Observatoire de l'Empire State Building a récemment fait l'objet d'une réorganisation de 165 millions de dollars comprenant l'ajout d'une entrée réservée aux visiteurs, d'un musée immersif avec neuf galeries, de nouveaux uniformes d'hôtes sur mesure de l'Observatoire et d'un nouvel observatoire au 102e étage offrant des vues inégalées. La nouvelle expérience de l'Observatoire a été élue première attraction des États-Unis dans le cadre des Travelers' Choice Awards de Tripadvisor : Best of the Best pendant deux années consécutives.

Les billets pour voir le dragon à l'Observatoire de l'Empire State Building peuvent être achetés ici. Envoyez CONNECT au 274-16 pour recevoir des informations en temps réel sur les lumières de la tour de l'Empire State Building.

Des images et vidéos en haute résolution de tous les éléments du spectacle House of the Dragon sont disponibles ici .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, l'« immeuble le plus célèbre du monde », propriété d'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination d'une valeur de 165 millions de dollars de l'observatoire de l'Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. L'Empire State Building Observatory Experience accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « Bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis dans les Travelers' Choice Awards de Tripadvisor : dans la catégorie Best of the Best pendant deux années consécutives et l'attraction n° 1 de la ville de New York dans l'Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok..

À propos de House of the Dragon

Basée sur « Fire & Blood » de George R. R. Martin, la série, qui se déroule 200 ans avant les événements de « Game of Thrones », raconte l'histoire de la maison Targaryen. Co-créateur et producteur exécutif : George R.R. Martin ; co-créateur, showrunner et producteur exécutif, Ryan Condal ; producteurs exécutifs Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Les acteurs revenant lors de la deuxième saison sont Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Les autres acteurs revenant cette saison incluent Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham. Les nouveaux acteurs de la deuxième saison sont Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale (Ser Simon Strong), Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark) et Vincent Regan (Ser Rickard Thorne).

Source : Empire State Realty Trust

Catégorie : Observatoire

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 juin 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :