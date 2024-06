Gojob annonce que son assistant virtuel d'IA dédié au recrutement, "Gojob Aglaé", peut effectuer l'équivalent du travail de 130 agences d'intérim traditionnelles





Ce dernier est déployé sur 100% de l'activité de Gojob

PARIS, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Gojob, pionnier du recrutement par l'IA depuis 8 ans, traite 2 millions de candidatures chaque année ; sa plateforme de recrutement Gojob Aglaé effectue le travail de 200 recruteurs.

Membre de la French Tech 120 et leader de sa catégorie, Gojob accélère le développement de l'IA sur son premier marché d'application (l'intérim, marché de 25 milliards d'? en France) pour concurrencer directement les agences traditionnelles comme Adecco, Manpower, Randstad ou Proman. Gojob projette ainsi de continuer à accélérer ses revenus, après une croissance de +89% en 2023.

Le recrutement réinventé par Gojob Aglaé, l'IA Gojob

L'équipe IA de Gojob, composée de 40 ingénieurs, développe depuis 2015 une plateforme d'intelligence artificielle propriétaire pour mettre en relation les candidats intérimaires et les entreprises. Ces 2 dernières années, Gojob a su capitaliser sur l'arrivée de la nouvelle génération d'IA générative (ou Large Language Model - LLM) pour accélérer l'impact positif sur l'activité et la productivité. Désormais déployé sur 100% de l'activité Gojob, l'assistant virtuel d'IA Gojob Aglaé permet aux recruteurs de qualifier en continu et en instantané un nombre illimité de candidats. Deux brevets ont été déposés en France et aux Etats-Unis.

Pascal Lorne, CEO de Gojob: "Chez Gojob, nous sommes des pionniers du recrutement par l'IA... cela fait plus de 8 ans que nous y travaillons ! En parallèle de nos efforts continus sur nos algorithmes de Machine Learning (ML) et de Deep Learning, nous avons pris le virage de l'IA générative (GenAI) pour la déployer en un temps record sur 100% de notre activité. Gojob a pour mission de redessiner le futur du recrutement et du monde du travail, en améliorant constamment l'expérience candidats et clients."

Arthur Mensch, CEO de Mistral AI: "Nous sommes ravis de travailler avec Gojob et de les voir utiliser nos modèles dans leur assistant virtuel dédié au recrutement. Son usage de nos technologies contribue à améliorer l'expérience des candidats et l'efficacité des recrutements, et ainsi à rendre l'IA générative accessible à tous."

L'IA au service des Grands Groupes français

Avec 700 millions de scores de matching calculés et 10.000 conversations gérées par l'IA chaque semaine, Gojob Aglaé a permis le recrutement de 60.000 salariés pour le compte de Grands Groupes français. Elle améliore également l'expérience des candidats - et donc la marque employeur - grâce à une disponibilité 24/7, contrairement aux agences d'intérim traditionnelles offrant des horaires de bureau classiques en semaine uniquement.

Mathieu Friedberg, CEO de CEVA Logistics, filiale du groupe CMA-CGM: "Chez CEVA Logistics, nous plaçons l'innovation au coeur de notre activité et la digitalisation s'impose comme une des clés de notre plan stratégique. En tant que logisticien, la qualité et la rapidité des recrutements de nos collaborateurs sont critiques pour nos activités. En nous appuyant sur la plateforme de recrutement par l'IA de Gojob, nous gagnons en réactivité au bénéfice de la satisfaction de nos clients et de notre efficacité opérationnelle."

Gojob en chiffres

Croissance annuelle de 89% des revenus en 2023, et 186% sur 2 ans (2023 vs 2021)

186% sur 2 ans (2023 vs 2021) 2 millions de candidatures traitées chaque année par l'IA

Accomplit l'équivalent du travail de 200 recruteurs ou 130 agences d'intérim, via son assistant virtuel d'IA

Une équipe IA composée de 40 ingénieurs

Chaque semaine:

- 10.000 conversations gérées par l'IA

- 700 millions de scores de "matching" calculés par l'IA

- 10.000 conversations gérées par l'IA - 700 millions de scores de "matching" calculés par l'IA 60.000 postes pourvus pour de nombreux Grands Groupes français

A propos de Gojob

www.gojob.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2440138/Gojob.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2440139/Gojob.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2440188/Gojob_Logo.jpg

Contact :

[email protected]

17 juin 2024 à 06:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :