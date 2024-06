Dubaï devient la métropole mondiale de l'intelligence artificielle





Dubaï devient de plus en plus un centre mondial de l'intelligence artificielle. À cette fin, la métropole d'après-demain sur le Golfe s'est engagée à former un million de personnes à l'IA au cours des trois prochaines années. Il s'agit du premier programme de ce type au monde.

"Nous voulons être la ville la plus prête pour l'avenir et continuer à nous préparer à l'ère de l'IA en développant une expertise et des compétences qui soutiennent les changements technologiques mondiaux et placent Dubaï à la pointe de l'innovation", a déclaré le président du conseil d'administration de la Dubai Future Foundation (DFF), le prince héritier Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lors du lancement de l'initiative "One Million AI Prompters" (un million de personnes formées à l'IA) à Dubaï. La DFF supervise le programme de stimulation de l'IA.

Les Émirats arabes unis, dont Dubaï est l'émirat le plus important avec Abou Dhabi, se préparent à l'ère de l'après-pétrole et veulent passer du statut d'État pétrolier à celui de puissance de l'IA. D'ici 2031, 40 % du produit intérieur brut devrait être généré par l'intelligence artificielle. À cette fin, les Émirats arabes unis investissent des milliards, ont nommé le premier ministre d'État au monde chargé de l'IA, attirent des scientifiques dans le Golfe et apportent un soutien massif aux start-ups.

L'ingénierie rapide de l'IA est essentielle pour tirer le meilleur parti de l'IA générative. Elle implique de comprendre les capacités, les limites et les nuances des modèles d'IA et devrait être l'une des compétences les plus importantes sur le futur lieu de travail.

"L'initiative « One Million AI Prompters", la première du genre, prépare l'expertise et les compétences en matière d'ingénierie de l'IA, qui consiste à élaborer des instructions précises et efficaces pour que les systèmes d'IA atteignent les résultats souhaités dans diverses tâches, allant de la création de contenu créatif à la résolution de défis complexes.

"Nous voulons montrer aux gens qu'il existe un large éventail de cas d'utilisation. Que vous soyez technicien ou non, vous pouvez utiliser ces outils", a déclaré Omar Al Olama, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de l'IA, de l'économie numérique et des applications de travail à distance. Il a également souligné l'importance de développer des compétences pratiques en ingénierie rapide, car elles sont cruciales pour la main-d'oeuvre de demain et pour l'amélioration de la qualité de vie grâce à l'IA. Al Olama a été nommé premier ministre d'État chargé de l'IA aux Émirats arabes unis en 2017.

Championnat du monde d'IA à Dubaï

Pour lancer l'initiative "One Million AI Prompters", le premier championnat mondial d'ingénierie des messages a eu lieu récemment à Dubaï. Les participants ont concouru dans des catégories allant au-delà du codage traditionnel, telles que la littérature et l'art, soulignant ainsi la large applicabilité des outils d'IA. Dans le domaine de l'IA, une invite fait référence à une demande spécifique adressée à un modèle de langage (par exemple ChatGPT ou d'autres) qui peut fournir une réponse ou une solution à l'utilisateur.

Le championnat mondial d'ingénierie des messages-guides a reçu des milliers de candidatures provenant d'une centaine de pays. Trente finalistes de 13 pays se sont qualifiés pour venir à Dubaï afin de concourir pour le titre de meilleur ingénieur en prompts dans les trois catégories du concours. Les gagnants sont l'Australienne Megan Fowkes dans la catégorie art, l'Indien Ajay Cyril, 33 ans, pour le codage, et Aditya Nair, 34 ans, pour la littérature. Le Dubai Centre for Artificial Intelligence (DCAI) a offert un million de dirhams, soit environ 273 000 dollars américains, en guise de prix aux trois gagnants.

La concurrence mondiale autour des Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis sont de plus en plus courtisés en tant que partenaire stratégique par les géants mondiaux de la technologie. Microsoft, Google et IBM ont déjà participé au premier championnat avec des ateliers. Cependant, d'autres entreprises et pays ont également exprimé leur intérêt pour des collaborations en matière d'IA. Il existe une université de l'IA aux Émirats arabes unis depuis 2019 et le fonds souverain Mubadala a créé un fonds d'IA de 100 milliards de dollars.

Microsoft a récemment investi 1,5 milliard de dollars dans G42, la principale société de portefeuille de technologies d'intelligence artificielle (IA) basée aux Émirats arabes unis. Le géant américain des logiciels reconnaît le rôle de premier plan joué par l'État du Golfe dans le développement de l'intelligence artificielle : " Cet investissement stratégique renforcera la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l'intelligence artificielle et offrira aux partenaires et aux clients de nouvelles possibilités d'innovation et de croissance ".

Pour de plus amples informations sur le championnat mondial d'ingénierie rapide, veuillez consulter le site suivant : https://challenge.dub.ai/en/

