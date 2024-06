Net&You lance, en Isère, l'offre Simplyfi : la nouvelle solution "tout-en-un" pour les TPE et PME locales





MEYLAN, France, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- La gestion tout-en-un de votre entreprise avec Simplyfi

Net&You présente Simplyfi, une solution tout-en-un intégrant l'installation, l'entretien et la maintenance de la fibre optique. Ce service se démarque par une approche de guichet unique, offrant aux entreprises une facture mensuelle unique regroupant tous les services indispensables, et simplifiant ainsi la gestion informatique grâce à un service d'infogérance.

Votre data center en bas de chez vous, local, français, dédié

Net&You met la souveraineté des données au coeur de son offre avec ses "coffres à data urbains", des data centers locaux et écologiques situés à proximité immédiate. Ces infrastructures utilisent des technologies de refroidissement économes en énergie, réduisant ainsi l'empreinte carbone par rapport aux serveurs traditionnels. En conservant les données à proximité, Net&You garantit une sécurité optimale et une réactivité accrue pour ses clients.

La qualité Net&You au travers de 11 ans d'histoire et d'expérience

Fort de plus de 1 500 clients et 20 000 réseaux installés, Net&You se distingue par un service client de proximité disponible 24/7. Basée à Meylan, en Isère, l'entreprise assure une résolution des problèmes en moins de 24 heures, offrant ainsi une continuité de service essentielle pour les entreprises.

À propos

Net&You, entreprise Grenobloise fondée en 2012 et rachetée par Comergy en 2022, est un acteur clé dans le déploiement du Plan France Très Haut Débit offrant une solution numérique exhaustive pour les TPE et PME. Spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance de la fibre optique, Net&You propose une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Son service Simplyfi, une solution numérique tout-en-un, simplifie la gestion informatique des entreprises grâce à une facturation unique qui regroupe tous les services nécessaires. Engagée dans la souveraineté et la sécurité des données, Net&You se distingue par ses "coffres à data urbains" écologiques et sécurisés. Forte de ses 10 ans d'expérience, Net&You offre un service client de proximité 24/7, qui assure la continuité et la qualité de la connectivité pour plus de 1 500 clients.

