Personetics reconnu par Celent comme un leader mondial de l'engagement financier personnel (EFP) pour les banques de détail

Au delà de la GFP : « Leader de l'engagement proactif des clients » salué pour son EFP alimenté par l'IA

NEW YORK, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Personetics, le leader mondial des solutions d'engagement personnalisé alimentées par l'Intelligence artificielle (IA) pour les institutions financières, a bénéficié d'une place de choix dans un nouveau rapport du renommé cabinet d'analystes Celent, intitulé « Personal Financial Engagement Solutions for Retail Banking » (Solutions d'engagement financier personnel pour les banques de détail). Il s'agit d'une analyse approfondie de l'évolution rapide de l'espace des solutions d'engagement financier personnel (EFP) et des capacités de 13 fournisseurs.

Le rapport Celent explique l'évolution considérable des solutions EFP au-delà de la simple gestion des finances personnelles (GFP), qui se servent d'outils d'analyse et de budgétisation basés sur l'observation en temps réel, l'IA et de nombreuses données de transaction, pour fournir des recommandations personnalisées, un suivi automatisé des objectifs, des conseils proactifs et des parcours automatisés directement aux clients des banques.

Comme le constate le rapport, « l'engagement des clients devient le principal levier des banques pour offrir à ces derniers une valeur continue [...] grâce à un engagement hautement personnalisé et souvent proactif », et « les institutions financières devraient affiner leur réflexion sur l'engagement des clients autour du bien-être financier et adopter une approche actualisée de l'EFP ».

Personetics est reconnu comme un leader mondial. Le rapport cite son « produit mature et évolutif couvrant des composantes bien définies de l'engagement du client et de la valeur de la banque ». Il souligne les puissants outils sans code de Personetics qui permettent aux institutions financières de développer des informations personnalisées, basées sur des données financières, et de déployer rapidement des parcours ainsi que des propositions d'épargne différenciées, proactives et automatisées.

« Personetics oeuvre en tant que leader de l'engagement proactif des clients et de l'enrichissement de l'expérience bancaire numérique depuis plus de dix ans », indique le rapport de Celent. Son « offre privilégie le retour sur investissement pour les banques, favorisant de nombreuses opportunités de fidélisation, de croissance des dépôts et de ventes croisées ou de services ». Le rapport cite plusieurs grandes banques clientes de Personetics ayant « obtenu un engagement important de leurs clients avec cette plateforme » qui, à terme, « devrait rapporter une valeur mesurable pour l'organisation ».

Le rapport explique comment les solutions EFP permettent aux institutions financières de renforcer l'engagement des clients et leur fidélisation, la croissance des dépôts et les opportunités de ventes croisées en associant des fonctionnalités personnalisées de bien-être financier à leurs réseaux de services bancaires numériques.

L'une des principales recommandations de Celent est d'intégrer l'EFP dans un programme plus large de bien-être financier des clients afin de multiplier la valeur et l'engagement.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme des leaders mondiaux dans le nouveau rapport de Celent qui fait autorité dans le domaine de l'engagement financier personnel », a déclaré Udi Ziv, PDG de Personetics. « Cette reconnaissance valide notre vision et notre engagement de longue date pour aider les institutions financières à transformer les transactions de routine en de précieuses expériences personnalisées qui améliorent le bien-être financier et fidélisent durablement les clients. »

En savoir plus lors du prochain webinaire

Dorel Blitz, vice-président de la stratégie et du développement commercial de Personetics, ainsi que Bob Meara et Michael Bernard, analystes chez Celent, exploreront le pouvoir de l'EFP lors d'un webinaire exclusif qui aura lieu le 26 juin. Le webinaire intitulé « Au-delà de la GFP : l'essor de l'engagement financier personnel (EFP) à fort impact » approfondira les principales conclusions et recommandations du rapport de Celent, fournira une feuille de route aux banques pour élaborer et mettre en oeuvre une stratégie EFP efficace, et présentera des exemples concrets d'institutions financières qui utilisent les solutions de Personetics pour générer un impact.

Inscrivez-vous au webinaire pour réserver votre place.

Téléchargez un exemplaire gratuit du rapport de Celen : « Solutions d'engagement financier personnel pour les banques de détail » pour approfondir votre compréhension de l'univers de l'engagement financier personnel et de la manière dont il peut profiter à votre institution financière.

À propos de Personetics

Personetics est le leader mondial de la personnalisation financière basée sur les données, qui permet aux institutions financières de forger des relations plus étroites avec leurs clients tout en améliorant leur bien-être financier et en les aidant à prendre des décisions plus intelligentes. Personetics compte 135 millions de clients sur 35 marchés mondiaux et travaille avec plus de 100 institutions financières. L'IA de Personetics analyse les données financières en temps réel pour comprendre le comportement financier des clients, anticiper leurs besoins et leur offrir une expérience hautement personnalisée à l'aide d'informations exploitables au jour le jour, de recommandations sur mesure, de conseils financiers basés sur des produits et de programmes automatisés de bien-être financier. La société a des bureaux à New York, Londres, Singapour, São Paulo et Tel Aviv. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.personetics.com .

