Thales et le CEA signent un partenariat sur l'intelligence artificielle générative de confiance appliquée à la défense et à la sécurité

Pour créer des solutions d'IA générative de confiance, cortAIx Lab (Thales), le plus puissant laboratoire intégré d'IA critique en Europe, et le CEA, organisme de recherche français parmi les plus innovants au monde figurant avec Thales dans le Top 100 mondial de Clarivate Analytics1, unissent aujourd'hui leurs forces autour de nombreux cas d'usage de l'IA générative, notamment pour le renseignement ou le commandement.

Bertrand Tavernier, Directeur technique de l'activité Systèmes d'Information et Communication Sécurisés de Thales : « Ce partenariat avec les équipes d'intelligence artificielle du CEA permettra de combiner la puissance de leur recherche et celle de cortAIx, l'accélérateur d'IA de Thales, qui associe l'expertise technologique du Groupe et sa connaissance approfondie des métiers de la défense et de la sécurité. Nos clients, forces armées, Etats, opérateurs d'infrastructures critiques, ont besoin de solutions d'IA générative souveraines et de confiance qui répondent à leurs usages critiques. »

Alexandre Bounouh, Directeur de l'institut List du CEA, spécialiste des systèmes numériques intelligents : « S'appuyant sur une collaboration pérenne entre le CEA et Thales, ce partenariat permet de la prolonger et l'étendre sur le sujet sensible de l'IA générative, en combinant l'expertise et l'excellence des équipes de recherche du CEA en sûreté et sécurité de l'IA avec la force de cortAIx pour le domaine stratégique de la défense et la sécurité. Il appuiera la mission du CEA dans les domaines de la sûreté, la sécurité et l'intelligence artificielle auprès de nos partenaires et de l'ensembles des acteurs institutionnels et industriels du domaine. »

Des cas d'usages au service des forces armées

L'IA générative pourra être développée à des fins d'accélération des boucles de commandement OODA (Observe, Orient, Decide, Act) et mise en oeuvre sur l'ensemble de la chaîne de décision critique : détection et collecte des données ; transmission et stockage de données ; traitement des données et prises de décision.

Elle jouera le rôle d'un assistant intelligent de confiance pour les utilisateurs, leur permettant de dialoguer facilement et efficacement avec des systèmes complexes dans le but de faciliter et d'accélérer la prise de décision humaine et le tempo des opérations. Par exemple, appliquée au domaine du renseignement, l'IA générative multimodale, permettra d'extraire, de traiter, de corréler et d'interpréter simultanément différents types d'informations provenant de sources multiples, comme les réseaux sociaux, le web ou encore des capteurs sur un théâtre d'opérations, pour générer des synthèses et accélérer la production de rapports fiables.

cortAIx Lab et le CEA placeront également au centre de leur réflexion l'interopérabilité dans le cadre de coalitions. Afin de simplifier la communication entre Etats dans un contexte d'opération conjointe, l'IA générative de confiance permettra de faciliter l'interaction entre les opérateurs et les systèmes complexes en traduisant leurs intentions en une suite d'actions et en traduisant les termes techniques dans la langue de tous les Etats membres de la coalition.

Thales, leader de l'IA de confiance pour les systèmes critiques

Thales est un acteur majeur de l'IA de confiance, cybersécurisée, transparente, explicable et éthique, au service des forces armées, des avionneurs et des opérateurs d'infrastructures critiques. En 2023, le Groupe figure en tête, en Europe, dans le classement des déposants de brevets dans l'IA des systèmes critiques. Il dispose de plus de 600 experts IA et d'une centaine de doctorants en IA chaque année, regroupés aux sein de cortAIx, son accélérateur d'IA dans le domaine de la recherche (cortAIx Lab), des systèmes (cortAIx Factory pour les systèmes d'aide à la décision notamment) et des capteurs (CortAIx Sensors pour les sonars, radars, radios, optronique notamment). Grâce à cortAIx et à son réseau de partenaires industriels, start-up et académiques de premier ordre, Thales intègre de l'IA dans plus d'une centaine de ses produits et services. Bénéficiant des meilleures technologies de capteurs et de systèmes, ces capacités en IA couvrent l'ensemble des besoins dans les domaines de la défense, du spatial, de l'aéronautique, de la cybersécurité et de l'identité numérique. L'IA de confiance répond aux besoins de sécurité et de souveraineté des clients de Thales. Elle apporte plus d'efficacité dans l'analyse des données et la prise de décision humaine, accélère la détection, l'identification et la classification des objets ou scènes d'intérêt ; tout en tenant compte des contraintes spécifiques, telles que la cybersécurité, l'embarquabilité et la frugalité, liées aux environnements critiques.

Le CEA, acteur de référence pour l'IA de confiance pour les systèmes critiques

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le CEA bénéficie d'un positionnement unique sur l'ensemble de la chaîne de l'IA, avec des compétences s'étendant de l'algorithmique et des outils de développement logiciels jusqu'aux architectures de calcul et la microélectronique. Les solutions matérielles et logicielles développées par le CEA, en collaboration avec ses partenaires académiques et industriels, visent les applications où la qualité et la performance de l'IA sont critiques, qu'il s'agisse d'applications souveraines pour lesquelles le CEA est son propre client (cybersécurité, défense, énergie) ou d'applications industrielles auxquelles le CEA apporte son expertise.

Le CEA a développé une expertise de haut niveau dans les technologies d'IA lui permettant d'accompagner ses partenaires industriels dans le développement de solutions innovantes dans ce domaine. Au sein de son institut spécialisé dans les systèmes numériques intelligents (CEA-List), le CEA concentre ses recherches dans le développement de modèles performants, souverains et de confiance.

Aux côtés de Thales, les équipes du CEA mobiliseront plus spécifiquement leurs expertises pour développer des LLM (Large Language Models) et VLM (Vision Language Models) adaptés au domaine et cas d'usage ciblés par Thales.

À propos de Thales Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 81 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

À propos du CEA

Le CEA éclaire la décision publique et apporte des solutions scientifiques et technologiques concrètes aux forces vives (entreprises et collectivités) dans les domaines majeurs pour la société : transitions énergétique et numérique, santé du futur, défense et sécurité globale.

Premier organisme de recherche public dans le top 100 mondial des acteurs de l'innovation (Clarivate 2024), le CEA a un rôle de catalyseur et d'accélérateur d'innovation au service de l'industrie française. Il améliore la compétitivité des entreprises de tous les secteurs par la création de produits performants et différenciants et apporte des solutions novatrices pour éclairer les évolutions de notre société. Le CEA déploie cette dynamique dans l'ensemble des régions de France en accompagnant ses partenaires locaux dans leur démarche d'innovation et contribue ainsi à la création de valeur et d'emplois pérennes sur le territoire, au plus près des besoins industriels. Parallèlement, il accompagne le développement de ses 250 startups, vecteurs agiles pour transférer le savoir-faire et les technologies de rupture issues des laboratoires.

Le CEA figure dans le top 100 mondial des innovateurs publié par Clarivate Analytics aux côtés de Thales

