Profitez d'une place de choix pour l'UEFA EURO 2024tm grâce à la gamme de téléviseurs TOSHIBA les plus performants dotés d'une intelligence artificielle





HONG KONG, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les passionnés de football vont se régaler en se préparant pour l'UEFA EURO 2024tm avec le téléviseur Gaming TV Z670 le plus performant de Toshiba TV. En tant que téléviseur OFFICIEL DE L'UEFA EURO 2024tm, les téléviseurs Toshiba proposent un visionnage immersif des matchs de football grâce à leur gamme de téléviseurs dotés de l'IA. Pour célébrer les moments de gloire occasionnés, Toshiba TV offre une carte cadeau Amazon de 100 dollars via sa plateforme sociale ! Il vous suffit d'aimer, de suivre et de commenter la page @ ToshibaTVGlobal pour augmenter vos chances de remporter ce prix.

Des visuels optimisés adaptés à la dynamique du football

Le Toshiba REGZA Engine ZRi du modèle Z670 transporte les supporters de football au coeur de l'action. Avec le mode AI Football, ils pourront voir les objets qui se déplacent rapidement de manière parfaitement nette et les actions qui se déroulent sur le terrain de football de manière beaucoup plus riche. Pour leur permettre de voir leur joueur préféré marquer le but de la victoire, l'AI Picture Optimizer ajuste automatiquement le contraste visuel et la précision en fonction du jeu. Qu'il s'agisse des terrains d'un vert éclatant ou des maillots des joueurs, chaque action prend vie grâce à l'AI 4K Upscaling et au Quantum Dot Color, qui transforment les émissions à faible résolution en une qualité proche du 4K et restituent des couleurs visuelles réalistes.

Des effets audio puissants pour une expérience en direct comme au stade

Le puissant système audio du Toshiba TV Z670 donne aux téléspectateurs l'impression d'être au coeur du match. Grâce au REGZA Bass Woofer Pro, au Tru Bass Booster et au Dolby Atmos, ils bénéficieront d'un son surround 3D à couper le souffle qui restitue l'atmosphère d'un stade. Qu'il s'agisse du rugissement de la foule ou de l'intensité de chaque jeu, le son riche apporte l'excitation de chaque match directement dans leur chambre.

Rassembler tout le monde pour l'UEFA EURO 2024tm

Disponible dans des dimensions allant de 55 à 85 pouces, le Z670 est équipé d'un grand angle de vision et de fonctions antireflet qui garantissent une image claire dans toutes les positions de visionnage grâce au panneau antireflet. Réunissez tout le monde pour « briller à chaque instant » lors de l'UEFA EURO 2024tm avec Toshiba TV !

Retrouvez l'annonce vidéo en haute résolution ici : Lien

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connu pour son savoir-faire exceptionnel, ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En donnant la priorité à une qualité d'image et à une expérience auditive supérieures, Toshiba TV établit de nouvelles normes en matière de divertissement. Toshiba TV résulte de la quête d'excellence des clients, en fournissant au monde des produits responsables pour rendre le monde meilleur. En mettant l'accent sur l'attention portée aux détails des produits et aux avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'authenticité dans le monde réel et un dévouement sincère envers ses consommateurs,, mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et la recherche continue de la qualité des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438761/image_5030810_27421259.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2438760/image_5030810_27421181_Logo.jpg

16 juin 2024 à 23:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :