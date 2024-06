Avis aux médias - 17 juin - Dévoilement d'un Plan stratégique innovant pour la sécurité et le bien-être collectif





LAVAL, QC, le 16 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à une conférence de presse lors de laquelle le nouveau Plan stratégique pour la sécurité et le bien-être collectif 2024-2034 sera dévoilé en présence de nombreux partenaires. Notez qu'un breffage technique sera offert en amont de cette conférence de presse afin de décortiquer la démarche et le déploiement du plan.

Ce plan stratégique innovant a été élaboré sous le leadership conjoint du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la Ville de Laval et du Service de police de Laval. Grâce à une étroite collaboration avec les partenaires du milieu, le plan vise à répondre aux enjeux de délinquance et de violence urbaine chez les 12 à 35 ans.

L'événement aura lieu le lundi 17 juin au Collège Montmorency. Le breffage technique débutera à 9 h 30 et il sera suivi de la conférence de presse, prévue à 10 h 30.

Prendront la parole lors de la conférence de presse :

Stéphane Boyer , maire de la Ville de Laval ;

, maire de la ; Pierre Brochet , chef du Service de police de Laval.

BREFFAGE TECHNIQUE Date : Lundi 17 juin 2024 Heure : À 9 h 30 Lieu : Collège Montmorency - Bloc D, D2009, 2e étage

475 bd de l'Avenir, Laval Québec H7N 5H9.

Lien Teams disponible sur demande.

CONFÉRENCE DE PRESSE Date : Lundi 17 juin 2024 Heure : À 10 h 30 Lieu : Collège Montmorency - Bloc D, salle multifonctionnelle, 475 bd de l'Avenir, Laval Québec H7N 5H9.

Remarques :

Des occasions de prise d'images sont prévues pendant et après la conférence de presse.

Des entrevues pourront avoir lieu après la conférence de presse.

Des espaces de stationnement seront accessibles à l'arrière du bâtiment.

16 juin 2024 à 09:00

