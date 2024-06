Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'Aïd al-Adha





OTTAWA, ON, le 15 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd al-Adha :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les musulmans du Canada et du monde entier célébreront l'Aïd al-Adha et marqueront la fin du Hadj, le pèlerinage annuel à La Mecque.

« L'une des fêtes les plus sacrées de l'islam, l'Aïd al-Adha commémore le sacrifice et le dévouement du prophète Ibrahim (Abraham).

« Pour marquer l'occasion, les musulmans du Canada se rassembleront pour prier dans la mosquée de leur région, partager des repas avec leurs proches et offrir de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Alors que les communautés musulmanes célèbrent l'Aïd avec bonté, générosité et charité, n'oublions pas que ces valeurs sont aussi des valeurs canadiennes.

« Les célébrations seront sombres cette année, car la crise humanitaire à Gaza se poursuit. L'ampleur de la souffrance humaine à Gaza, y compris à Rafah, est catastrophique. Nous réaffirmons la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'une paix durable dans la région.

« Face à la montée de l'islamophobie et du racisme envers les Arabes dans nos communautés, nous nous dressons contre toutes les formes de haine, notamment dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028. De plus, dans le Budget 2024, nous augmentons le financement accordé au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité, qui protège les communautés exposées aux crimes motivés par la haine.

« Les communautés musulmanes ont contribué à bâtir le Canada fort et diversifié que nous connaissons et aimons, et nous serons toujours à leurs côtés.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes voeux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent l'Aïd al-Adha.

« !??? ?????

« Aïd Moubarak! »

