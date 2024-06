Le député solidaire de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, remet des certificats de l'Assemblée nationale à 11 personnes immigrantes de sa circonscription





MONTRÉAL, le 15 juin 2024 /CNW/ - Le député de Québec solidaire dans Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, a remis aujourd'hui 11 certificats de l'Assemblée nationale à des personnes immigrantes à statut précaire ayant apporté une grande contribution à sa circonscription.

« Alors que certains politiciens ont pris l'habitude de rejeter la faute de plusieurs problèmes sociaux sur l'immigration, il est important de présenter un autre discours sur les personnes réfugiées et immigrantes. À l'approche de la Journée mondiale des réfugiées ainsi que de notre Fête nationale, je nous invite à nous rappeler leur immense contribution à notre société. Je suis très fier d'honorer aujourd'hui onze femmes et hommes de ma circonscription qui s'impliquent et contribuent grandement à notre communauté, et ce malgré leur statut d'immigration précaire », a déclaré le député de Laurier-Dorion.

Parmi les récipiendaires, on compte des demandeurs d'asile ou des personnes à statut d'immigration temporaire qui sont des membres bénévoles très actifs au sein des organismes de Parc-Extension.

« Cela m'émeut de voir l'implication de ces personnes pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Alors que ces personnes font des efforts importants pour apprendre le français, s'intégrer et travailler dans des conditions qui sont souvent précaires, elles trouvent aussi le temps d'aider et de s'impliquer dans leur communauté. Je vois dans cette entraide et cette solidarité ce que nous avons de mieux au Québec », a ajouté M. Andrés Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

15 juin 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :