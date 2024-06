DONGFENG MOTOR accélère ses progrès en Europe et lance trois véhicules sur le marché espagnol





Dongfeng Motor a organisé la journée de la marque Dongfeng à Madrid, en Espagne. Ma Lei, directeur général du département des affaires internationales de Dongfeng Motor Corporation et de China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co, Ltd, ainsi que l'équipe de direction du partenaire espagnol Salvador Caetano Group, ont assisté à l'évènement. Des personnalités d'associations industrielles se trouvaient également présentes, comme FACONAUTO, AEDIVE, ANFAC et GANVAM. Aux côtés des représentants des médias et des partenaires européens, plus de 180 personnes ont assisté à cette nouvelle étape du développement de Dongfeng Motor sur le marché européen.

Présentation de modèles à haute valeur ajoutée pour le développement du marché local

Dongfeng a lancé trois nouveaux véhicules sur le marché espagnol : les véhicules à énergie nouvelle haut de gamme VOYAH FREE et VOYAH DREAM, ainsi que le véhicule électrique tout-terrain de luxe MHERO I. Ces modèles mêlent une technologie de pointe sophistiquée et des performances exceptionnelles, qui répondent aux diverses exigences de voyage sur le marché espagnol. L'événement a également été l'occasion de faire découvrir la voiture conceptuelle i-COZY de VOYAH, ainsi que les véhicules à énergie nouvelle DONGFENG BOX et DONGFENG 007. DONGFENG BOX devrait être lancé dans plusieurs pays européens d'ici le second semestre 2024, ce qui témoigne de la volonté de Dongfeng d'améliorer sa gamme de produits d'énergie nouvelle à l'étranger. « Nous nous efforçons de consolider notre supply chain au niveau mondial, en tant que composante intégrante de notre stratégie d'internationalisation », a déclaré M. Ma Lei.

Des prouesses exceptionnelles en matière de R&D pour améliorer l'expérience utilisateur

Fort de son historique vieux de 55 ans, Dongfeng offre une qualité de construction automobile exceptionnelle, des capacités de R&D avancées et un réseau de services fiable. Lors de cet événement, Dongfeng a également présenté les résultats du « bond technologique », une technologie tournée vers l'avenir, et une présentation globale des produits. Au cours des trois prochaines années, Dongfeng investira encore davantage en recherche et développement et continuera à promouvoir une série de produits innovants dans les domaines des plateformes de véhicules, des groupes motopropulseurs et des technologies d'avenir, ce qui permettra à Dongfeng d'accélérer sa transformation en une entreprise axée sur la technologie.

De la Norvège à l'Espagne, de la péninsule scandinave à la péninsule ibérique, Dongfeng Motor a pénétré les marchés de pays comme la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. À l'avenir, Dongfeng continuera à renforcer sa présence sur le marché européen, en collaborant avec les distributeurs locaux pour partager des opportunités, rechercher un développement commun et créer ensemble un avenir prometteur.

Site Web :

http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME

https://www.tiktok.com/@dfmotor

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 juin 2024 à 13:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :