Aubainerie Célèbre 80 Ans de croissance, d'Innovation et de Succès familial

MONTRÉAL, le 15 juin 2024 /CNW/ - Aubainerie, un détaillant de mode québécois de premier plan, célèbre fièrement son 80e anniversaire. Ce jalon marque huit décennies de dévouement à offrir des vêtements tendance et abordables, tout en maintenant les valeurs fondamentales d'authenticité et de proximité avec la communauté québécoise. L'entreprise prospère sous l'inspiration de sa quatrième génération, préservant son patrimoine et son engagement envers ses clients.

Un Héritage de Passion et d'Engagement

Depuis ses débuts, Aubainerie est devenue un symbole de succès et de longévité dans l'industrie de la mode au Québec. L'histoire de l'entreprise témoigne de sa capacité à évoluer et à innover, répondant aux besoins changeants de sa clientèle tout en restant fidèle à ses racines. Ce qui a commencé comme une modeste entreprise s'est transformé en une réussite florissante, mais l'esprit de famille est resté inchangé.

« Notre parcours au cours des 80 dernières années a été extraordinaire », a déclaré Jean-Frédéric Pépin, Président et Chef de la direction. « Nous avons toujours visé à offrir le meilleur à nos clients, et cet anniversaire célèbre nos efforts collectifs et la confiance que nos clients nous accordent. »

Innovation et Croissance : Les Piliers du Succès d'Aubainerie

Aubainerie a toujours été à l'avant-garde de l'industrie de la mode au Québec. Avec un accent sur l'innovation, l'entreprise a su mettre le talent québécois de l'avant et améliorer l'expérience de magasinage pour ses clients. Cet engagement envers l'excellence se manifeste dans tous les aspects de l'entreprise, du rapport qualité-prix au service client.

Embrasser l'Avenir avec Confiance et Enthousiasme

Alors qu'Aubainerie se tourne vers l'avenir, elle puise son inspiration dans son riche passé. La quatrième génération est prête à mener l'entreprise vers de nouveaux sommets, en s'appuyant sur l'histoire et de fortes valeurs. Cette continuité garantit qu'Aubainerie demeure une marque de confiance et aimée des Québécois.es.

Les célébrations du 80e anniversaire ne sont pas seulement un regard sur le passé, mais aussi une déclaration sur l'avenir. Aubainerie s'engage à poursuivre sa tradition d'excellence, en s'adaptant au paysage évolutif de la mode et en répondant aux besoins de ses clients avec la même passion et le même dévouement qui ont défini les 80 dernières années.

À propos d'Aubainerie

Fondé en 1944 à La Tuque, Aubainerie est un détaillant de mode de premier plan au Québec, connu pour sa large gamme de vêtements abordables pour toute la famille. Avec un héritage de 80 ans, Aubainerie s'est imposée comme une marque aimée, dédiée à la satisfaction des clients. Aujourd'hui, Aubainerie demeure une entreprise familiale dont les dirigeants partagent une même passion pour la mode et la proximité avec sa clientèle. Pour plus d'informations, visitez Aubainerie.com.

