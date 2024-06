Évasion de l'Établissement de Grande Cache





GRANDE CACHE, AB, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le 14 juin 2024, à 15 h 27, le détenu Kevin Sider s'est évadé de l'Établissement de Grande Cache, un établissement fédéral à sécurité moyenne, alors qu'il était en affection de travail sur la propriété de l'établissement.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Grande Cache de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Kevin Sider, âgé de 44 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 105 kg (232 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns et a un tatouage à la jambe gauche.

Le détenu purge actuellement une peine de 9 ans, 6 mois et 18 jours pour Introduction par effraction et commet (x11), Recyclage des produits de la criminalité, Introduction par effraction avec intention (x6), Omission de comparaître ou de se livrer, Omission de se conformer à une ordonnance et Intention de causer une explosion (x4).

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Kevin Sider est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

14 juin 2024 à 20:48

