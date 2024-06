Haïti : Tendresse et Nostalgie - 16e édition de la Journée du livre haïtien, samedi 17 août 2024





MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que le Centre N A Rive vous convie à la 16e édition de la Journée du livre haïtien. Le 17 août prochain, nous vous donnons rendez-vous dans les locaux du Centre (6971, rue St-Denis, à Montréal), de 11h à 20h, pour découvrir et célébrer ensemble le talent et la diversité des auteurs haïtiens d'hier et d'aujourd'hui.

Sous le thème Haïti : Tendresse et Nostalgie, cet événement se veut un doux rappel qu'au-delà des grandes douleurs que traverse le pays, il a existé et existe encore aujourd'hui beauté, douceur et tendresse. Lecteurs et lectrices d'ici, d'Haïti et d'ailleurs viendront découvrir et redécouvrir toutes ces références qui nous renvoient à de tendres émotions. Depuis bientôt 16 ans, la Journée du livre haïtien est un événement incontournable pour le milieu littéraire (auteur.e.s, éditeurs et éditrices) de même que pour les amoureux et amoureuses de la littérature haïtienne.

Comme le dit si bien madame Ninette Piou, directrice générale du Centre N A Rive : « La Journée du livre haïtien est l'occasion, pour le public montréalais, québécois, de prendre part à une expérience vivifiante et ô combien inspirante ».

Le Centre N A Rive est heureux de pouvoir compter sur les maisons d'édition CIDIHCA et Mémoire d'encrier, membres fondateurs de la Journée du livre haïtien, grâce à qui, chaque année, le lectorat québécois et haïtien a accès à un large éventail d'oeuvres littéraires.

À propos du Centre N A Rive

Depuis maintenant 50 ans, le Centre N A Rive, organisme à but non lucratif, contribue au développement socio-économique et culturel des individus. Avec pour socles l'alphabétisation, la francisation et l'insertion socio-professionnelle, il dessert les communautés immigrantes de toutes générations. Le Centre N A Rive est l'organisateur de l'incontournable Journée du livre haïtien, qui a pris naissance en 2008. Événement très prisé par les lecteurs.trices et éditeurs.trices haïtien.ne.s, de même que pour les allié.e.s de la culture haïtienne, il est ouvert à tous gratuitement et a lieu le 3e samedi du mois d'août. Cette journée a su se tailler une place de choix dans le calendrier culturel québécois, et tout particulièrement montréalais. Au Centre N A Rive, ÉDUCATION, CULTURE, ET INCLUSION sont les maîtres-mots.

