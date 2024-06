Zinier s'associe à Sixaxe pour révolutionner la gestion des services sur le terrain en France





SAN FRANCISCO et PARIS, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sixaxe et Zinier, tous deux leaders mondiaux de la gestion des services sur le terrain, sont fiers d'annoncer la conclusion de leur partenariat stratégique. Cette collaboration vise à atteindre l'excellence en matière d'expertise en matière de solutions de gestion des services sur le terrain.

Cette alliance stratégique combine les forces distinctes de chaque entreprise et pose les jalons d'une collaboration fructueuse axée sur l'innovation technologique et une expertise unique.

Ce partenariat vise à redéfinir les solutions de gestion des services sur le terrain, en ciblant particulièrement les secteurs tels que l'énergie et les services publics, les télécommunications et la gestion des installations en France et à l'international, avec une valeur accrue pour les entreprises.

Laurent Sohm, PDG de Sixaxe, a déclaré : « Cette collaboration permettra à Sixaxe d'offrir au marché une expertise unique associée à des solutions logicielles avancées qui intègrent l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. « Il s'agit d'un pas en avant pour les deux entreprises et, surtout, pour notre marché potentiel. »

Prateek Chakravarty, PDG de Zinier, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce partenariat, déclarant : « Chez Zinier, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations de service sur le terrain. Notre partenariat avec Sixaxe nous permet d'étendre notre portée et d'offrir une assistance complète à nos clients en France. Ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets en termes d'efficacité, de productivité et de satisfaction des clients. »

À propos de Zinier :

Zinier est un leader mondial de l'automatisation des services sur le terrain, qui permet aux entreprises de fournir un service exceptionnel à leurs clients. Grâce à une plateforme pilotée par l'IA, Zinier permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations de service sur le terrain, de stimuler l'efficacité et d'améliorer la satisfaction des clients.

www.zinier.com

À propos de Sixaxe :

Sixaxe est un intégrateur de solutions de service sur le terrain établi qui compte plus de 25 ans d'expérience. Axée sur l'Europe continentale, elle possède une solide expertise dans la mise en oeuvre et le soutien des solutions de gestion des services sur le terrain et est experte dans le développement de logiciels.

www.sixaxe.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2340611/Zinier_Identity_Horizontal_Lockup_Logo.jpg

14 juin 2024 à 15:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :