Le gouvernement canadien investit dans la construction d'une nouvelle aile dédiée aux services d'entraide du centre communautaire Patro Laval

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - L'aménagement du bâtiment du Patro Laval permettra d'améliorer les services d'entraide afin de répondre aux besoins divers de la communauté du quartier Saint-Sauveur en renforçant les liens communautaires et en favorisant le mieux-être grâce à un investissement de 857 176 $ du gouvernement canadien.

Annoncé par l'honorable Jean-Yves Duclos, ce projet permettra au Patro Laval d'effectuer des rénovations majeures dans leur bâtiment principal et ainsi permettre l'offre de nouveaux services.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Québécois et les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement.

Le financement servira à transformer l'arrière du bâtiment du Patro Laval en une nouvelle aile de service dédiée à l'entraide et au soutien intégré, visant à créer un espace inclusif et dynamique. Ce projet permettra, au Patro Laval, d'offrir des services d'aide communautaire, de distribution alimentaire et des activités pour briser l'isolement, tout en favorisant l'accessibilité et l'innovation architecturale. De plus, il fournira un espace central pour l'orientation et la prévention des situations critiques telles que le féminicide, la protection de la jeunesse et la toxicomanie, renforçant ainsi son rôle essentiel dans la promotion du bien-être et de la sécurité de la communauté.

Le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

« Depuis plusieurs générations, le Patro Laval fait la fierté des citoyens et citoyennes de Québec. Le sentiment d'appartenance qui se développe entre ses murs permet aux initiés et aux anciens de se côtoyer et de forger le tissu social qui caractérise le quartier Saint-Sauveur. Grâce à cette contribution financière du gouvernement canadien, le Patro Laval pourra non seulement consolider ses services, mais aussi en offrir de nouveaux aux personnes vulnérables dans un bâtiment carboneutre. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Patro Laval est une organisation emblématique pour les gens du secteur de la Basse-Ville. Il y a pignon sur rue depuis 113 ans! Pour qu'une organisation perdure ainsi dans le temps, c'est parce qu'elle répond à un besoin. La Ville est fière de soutenir cet organisme qui a su au fil des ans se renouveler, s'adapter et continuer de développer des projets pour améliorer la qualité de vie de milliers de personnes et de familles. »

Bruno Marchand, Maire de Québec

« L'équipe du Patro souhaite faire une différence dans sa communauté. C'est pourquoi cette nouvelle aile d'entraide, nous permettra d'accueillir les gens dans la dignité, de prendre le temps de discuter avec eux, de les amener à se valoriser en s'impliquant, et qui sait, peut-être un jour ne plus avoir besoin de venir chercher de l'aide alimentaire. C'est un souhait que nous avons, de bien accompagner les gens et de les référer au besoin. Au Patro, on appelle ça : FAIRE DU BIEN, ET BIEN LE FAIRE. »

Sonia Pichette, Directrice générale du Patro Laval

Le gouvernement canadien investit 857 176 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 17,30% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 4,60 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

