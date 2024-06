MultiBank Group nommé « Top BaFin-Regulated Forex Broker »





MultiBank Group est ravi d'annoncer avoir été distingué en tant que top BaFin-regulated forex broker (Meilleur courtier forex régulé par la BaFin) par FXEmpire, une autorité leader des marchés financiers. Cette distinction prestigieuse met en lumière l'engagement inébranlable de MultiBank Group en faveur de l'excellence, de la sécurité et de l'innovation dans le secteur du trading forex.

À propos de la BaFin, l'autorité allemande de régulation des marchés financiers

La BaFin, l'autorité fédérale allemande de surveillance financière, supervise les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et des assurances du pays. Elle garantit l'équité et la transparence des opérations sur les marchés du Forex et des CFD en veillant à l'application de normes rigoureuses.

Méthode de sélection

Pour sélectionner les meilleurs courtiers réglementés par la BaFin, FXEmpire a appliqué la méthode suivante :

Vérification de la réglementation : le Groupe veille à ce que chaque courtier soit réglementé par la BaFin, pour garantir ainsi aux traders une protection de haut niveau.

: le Groupe veille à ce que chaque courtier soit réglementé par la BaFin, pour garantir ainsi aux traders une protection de haut niveau. Coût-efficacité : le Groupe veille à ce que les courtiers pratiquent des frais faibles, notamment en matière de spreads, de commissions, de swaps et de frais non liés au trading.

: le Groupe veille à ce que les courtiers pratiquent des frais faibles, notamment en matière de spreads, de commissions, de swaps et de frais non liés au trading. Convivialité des plateformes : le Groupe privilégie les courtiers dotés de plateformes de trading intuitives et riches en fonctionnalités.

: le Groupe privilégie les courtiers dotés de plateformes de trading intuitives et riches en fonctionnalités. Options de localisation : le Groupe privilégie les courtiers proposant l'EUR comme devise de base, disposant de bureaux locaux et d'une assistance client en langue allemande.

L'équipe d'experts de FXEmpire possède une vaste expérience pratique du trading forex. Elle a minutieusement examiné et analysé les forces et les faiblesses de chaque courtier pour sélectionner les meilleurs courtiers forex réglementés par la BaFin dans diverses catégories.

MultiBank Group : l'excellence en trading forex

La désignation de MultiBank Group comme top BaFin-regulated forex broker témoigne de son engagement à fournir aux traders des services de haute qualité et des normes de sécurité rigoureuses. Les solutions de trading innovantes du Groupe, notamment son application conviviale tout-en-un, définissent de nouvelles références dans le secteur. MultiBank Group s'efforce d'offrir un service exceptionnel, garantissant à ses clients un accès à la meilleure expérience de trading possible.

Garder le cap

MultiBank Group maintient son engagement de repousser les limites du possible dans l'univers du trading forex. Le Groupe explore constamment de nouvelles technologies et stratégies pour améliorer encore son offre et garantir ainsi que les traders bénéficient toujours d'un accès aux outils de trading les plus avancés et les plus sécurisés disponibles. Cette reconnaissance de la part de FXEmpire témoigne de la recherche incessante de l'excellence menée par le Groupe et de son dévouement sans faille au succès de ses clients.

À PROPOS DE MULTIBANK GROUP

Fondé en Californie (États-Unis) en 2005, MultiBank Group s'est développé rapidement et gère à ce jour un volume quotidien de transactions de plus de 12,1 milliards USD, au service de plus d'un million de clients. MultiBank Group, devenu l'un des plus grands fournisseurs mondiaux en ligne de produits financiers dérivés, offre un vaste éventail de services de courtage et de solutions de gestion d'actifs. Les plateformes de trading primées du Groupe offrent un effet de levier allant jusqu'à 500 : 1 sur une gamme diversifiée de produits, notamment le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations, visiter le site Web : https://multibankfx.com

