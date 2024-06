AM Best confirme les notations de crédit de la Société Tunisienne de Réassurance





AM Best a affirmé la notation de solidité financière (FSR) de B (Passable) et la notation de crédit émetteur à long terme (Long-Term ICR) de « bb » (Passable) de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) (Tunisie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont négatives.

Ces notations reflètent la force bilancielle de Tunis Re, qu'AM Best qualifie de solide, ainsi que la performance opérationnelle adéquate de la compagnie, son profil de marché limité et sa gestion marginale des risques d'entreprise. Les perspectives négatives reflètent les pressions continues liées au risque pays en Tunisie, qui pourraient conduire à une détérioration des fondamentaux du bilan de l'entreprise, et peser sur la capacité de la compagnie à gérer l'environnement de risque dans lequel elle exerce ses activités.

La force bilancielle de Tunis Re reflète sa capitalisation ajustée au risque, telle que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient de suffisance de capital de Best) qui était au niveau le plus solide à fin 2023. Cette évaluation prend compte du portefeuille d'investissement conservateur par catégorie d'actifs de la compagnie, mais sa concentration en Tunisie, où elle détient plus de 95% de ses actifs investis conformément aux exigences réglementaires, ceci ayant un impact sur la qualité des actifs. Le risque économique et politique augmenté en Tunisie a entraîné d'importantes augmentations du capital requis pour le risque d'investissement depuis 2020, réduisant matériellement la marge que Tunis Re détient au-delà du minimum requis pour le niveau d'évaluation BCAR le plus solide.

Tunis Re a un historique de performance opérationnelle adéquate. Au cours de la période 2019-2023, la société a réalisé un rendement moyen des capitaux propres de 7,6 %, avec des bénéfices provenant en grande partie de solides rendements des investissements. Au cours de la même période, la compagnie a réalisé un rendement net moyen pondéré des investissements (y compris les gains) de 7,7 %. La performance de souscription de Tunis Re s'est améliorée depuis 2018, son portefeuille non-vie générant un bénéfice technique pour la cinquième année consécutive en 2023, ce qui s'est traduit par un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans (2019-2023) de 96,3 % (tel que calculé par AM Best). Cependant, au cours des dernières années, les gains et les pertes de change ont introduit un niveau de volatilité dans la performance opérationnelle de Tunis Re.

L'évaluation du profil de marché de Tunis Re reflète sa position dominante sur le marché tunisien et sa bonne diversification sur les marchés régionaux. Alors que les primes générées en dehors de la Tunisie ces dernières années ont représenté environ 50 % des primes émises brutes (PBE) de la société, environ 56 % des primes ont été générées à l'international en 2023. Avec des PBE de 223 millions de TND (73 millions USD) en 2023, les activités de Tunis Re sur le marché de la réassurance mondial restent d'une échelle limitée.

AM Best évalue la gestion des risques d'entreprise de Tunis Re comme marginale, reflétant l'environnement opérationnel à haut risque en Tunisie et son impact négatif sur le profil de risque de la société.

